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Yasal takip nedir? Yasal takip sürecinde ne yapılmalı?

Bankalara olan borcumuzu ödemekte hepimiz zorluk çekmişizdir. Yapılmayan ödemeler sonucunda ise yasal takip başlatılmaktadır. Peki yasal takip süreci nedir ve bu süreçte ne yapmamız gerekir? Tüm detaylı bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz..

23 Ocak 2021 Cumartesi 13:27
Yasal takip nedir? Yasal takip sürecinde ne yapılmalı?
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Bankalara olan borçlar tam zamanında ödenmediğinde yasal takip süreci başlatılmaktadır. Kredi kartlarında verilen süre içerisinde ödeme yapılmadığında bu süreç başlatılır. Yasal takibi kaldırmak için borçlarınızı yapılandırmanız gerekebilir. Sorgulama yaptırarak borçlarınızın avukatlık olup olmadığını öğrenebilirsiniz. 

YASAL TAKİP NEDİR ?

Borç ödeme gününüz geldiği zaman ödeme yapmak zorundasınız. Eğer kredi kartı ya da bankalara kredi olan kredi borçlarınızın ödemesini yapmaz iseniz yasal takip başlatılmaktadır.

Kredi kartınızın asgari tutar ödemesini veya kredi borcunuzu vadesi geçtiği sürece yapmaz iseniz gecikme faizi de ödemek durumunda kalabilirsiniz. Düzenli bir şekilde ödemenizi gerçekleştirmez ve bir yılda 3 kere borcunuzun asgari tutarını ödemez iseniz kartınız kullanıma kapatılır. Kredi puanınız da bundan dolayı düşer.

Borcun ödenmediği takdirde bankalar sizlere uyarı yapmaktadır. Ödeme olmadığı sürece yasal takibin başlatılacağını bildirirler. Banka tarafından verilen ek süre içerisinde ödemenizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

Takip süreci başlamadan önce avukat ile görüşme yaparak belli bir tarihte ödeme yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Fakat ödeme yapmadığınız takdirde icra ile borç tahsil edilmektedir. 

KREDİ KARTI  TAKİP KALDIRMA 

Evinize icra gelmemesi için borçlarınızı bir an önce kapatmanız gerekmektedir. Bunun yolu da maddi durumunuz olmadığı halinde başka bir bankadan kredi çekerek bu borcu kapatmak olacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise kredi çekeceğiniz bankanın faiz oranıdır.

Kredi notu düşük olanların merak ettiği bir konu da, bankaların kredi verip vermeyeceğidir. Yasal takip sürecinde iken bankalar kredi imkanı sağlar mı? Bankalar yapılandırma için sizlere borç transferi ile yapılandırma imkanı sunmaktadır. 

VAKIFBANK YASAL TAKİP SÜRECİNDEKİLERE FAİZ SIFIRLAMA KAMPANYASI SUNUYOR

Vakıfbank borçlu bireylere ödeme kolaylıkları sunmaktadır. Kredi borçlarını ödemeyen kişilere takip başlatılır. Bu kişiler için ise faiz sıfırlama kampanyası başlatan Vakıfbank, 20.000 Tl ye kadar kredi borcu olan kişilere peşin ya da 18 aya varan taksitler ile borcunu kapatan kişilere faiz sıfırlaması yapacak.

Bireysel kredi kartına sahip olanlara da ödeme kolaylığı sunulmaktadır. Diğer banka kartlarına sahip olan kişiler de bu kredi fırsatından yararlanabilmektedir. 36 aya kadar vadelerde faiz oranı %1,64 olmaktadır. Diğer bankalara olan borçlar da Vakıfbank’a aktarılmaktadır. 

 

ŞEKERBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ 

Alacağınız borç transfer kredisi ile bankalara olan borçlarınızı kapatabilirsiniz. Maksimum 100.000 Tl kredi  sunan Şekerbank, 3-36 ay vade ile ödeme  imkanı tanımaktadır. 

GARANTİ BANKASI BORÇ TRANSFER KREDİSİ 

Borç yapılandırma işlemini yapabileceğiniz diğer banka da Garanti bankasıdır. Diğer bankalara borcu olan kişiler de verilen krediden yararlanabilmektedir. 

Takip sürecine girmiş olan kişiler, maalesef bu fırsattan yararlanamamaktadır. 

QNB FİNANSBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Diğer bankalara olan borçlar da verilecek kredi kapsamındadır.  Kredi kartı borçları için bankadan yapılacak ödeme kısmidir. Verilecek olan kredi miktarı, borç miktarınız kadar olmaktadır. EFT işlemi diğer bankalara yapılmasından dolayı 1 günlük bir süre gerekmektedir. 



Son Güncelleme: 23.01.2021 13:27
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Anahtar Kelimeler:
Yasal TakipBankaKredi
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