Yardım başvurusu yapmak istiyorum? Hangi Kurumlardan nasıl yardım başvurusu yapılır?

Eğer yardım başvurusu yapmak istiyorsanız birçok yere başvurmanız mümkün. Fakat yardım alabileceğiniz en yetkili ve en güvenilir merciilerden birisi Sosyal Yardımlaşma Vakıflar ı olarak gösterilmekte. Şehirlerde Valilik adına altında Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Kaymakamlıklar için hizmet veriyorlar. Bu vakıfların temel hedefleri maddi, gıda, kira, ısınmak için yakacak odun ya da kömür, eğitim-öğretim, kira, elektrik, muhtaç asker ailesi, dul yetim maaşı, yaşlılık maaşı, gelir tespit ve yeşil kart başvurusu ve doğal afet gibi birçok konuda yardım alabilmek mümkün.

İkametinizin bulunduğu yere göre veya Valiliklerin kurduğu Sosyal Yardımlaşma Vakıfları bireysel başvuruları onaylıyor. Fakat salgının ardından intenet üzerinden başvuru yapabilme kolaylığı da sağlanmış durumda. Her kaymakamlık için intenet üzerinden başvuru yapılmasa da bazı kaymakamlıklar vatandaşlara bu kolaylıkları sağlamış durumdalar. Bu vakıflara başvuru yapmak için aileden sadece 1 kişinin kimliği ile başvurabilirsiniz. Bu evrede gelir- giderlerinizin ne kadar olduğu araştırılıyor. Ardından da başvuracak olan kişi bir form dolduruyor. Bu formda gelir gider dengeniz hakkında size birçok soru sorulabiliyor. Bu forma doğru cevaplar vermeniz yardımı alabilmek adına oldukça değerlidir. Eğer geliriniz kişi başına düşen gelirden fazla ise yardımdan faydalanamıyorsunuz. 1 kişinin kimliği ile yapılan başvurudan sonra her aile ferdi için bilgiler verilir. Ve her aile ferdi bu formu imzalamak zorundadır. Bunun hemen ardından da yardım alıp alamayacağınız sizlere söylenir.

Eğer e-devlet sistemi üzerinden yardım başvurusu yapmak istiyorsanız, CİMER ve Açık Kapı sitelerinden başvuru yaptığınızda başvurunuz en yetkili birime yönlendirilir. Fakat bu yetkili mercii sizden ya da ailenizden bazı evraklar isteyebilir.

Cimer sisteminden yardım başvurusunda bulunmak adına 3-devlet sistemine giriş yapmalısınız. E-devlet sistemine girdikten hemen sonra arama butonuna Cimer kelimesini yazıp aratmalısınız. Bu evrede sizden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak yazmalısınız. Eğer sizden bir beşge talep ediliyorsa girdiğiniz sistem üzerinden de bu belgeyi koyup başvuru yapabilmeniz mümkün kılındı.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Açık Kapı projesi ile de yardım başvurusunda bulanilme imkanına sahipsiniz. Açık Kapı sistemi için de aynı Cimer’e yapılan başvuru gibi e-devlet sistemine girmeniz gerekiyor. Tüm adımları bitirdikten sonra başvuru isteğiniz sistem üzerinden alınıyor.

Eğer belediyelerden yardım başvurusunda bulunmak istiyorsanız her belediyenin Sosyal Destek Müdürlüğü olduğunu bilmenizde fayda var. Bu müdürlükler aracılığı ile bazı konularda yardım başvurusu yapabilmeniz mümkün. Sosyal Destek Müdürlüğü’nden yardım alabilmeniz için belediyenizi ziyaret etmeli ya da belediyenizin intenet sayfası üzerinden yardım talebinde bulunabilirsiniz.