Yapı Kredi online işlemleri için şifre nasıl alınır? Yapı Kredi tek şifre alma yöntemleri

Yapı Kredi bankasını kullanan kişiler şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil ve intenet bankacılığı üzerinden pek çok işlemi gerçekleştirebilmektedir. Yapı Kredi işlemlerini mobil bankacılık üzerinden halletmek isteyen kişilerin intenetten şifre alması gerekmektedir. Peki Yapı Kredi şifresi nasıl alınır?

Yapı Kredi Online İşlemler İçin Şifre Nasıl Alınır?

Yapı Kredi bankasından online işlemleri yapmaya sağlayan şifreye tek şifre adı verilmektedir. Tek şifre, mobil bankacılıktan, intenet bankacılığından, ATM ve şubelerden ve müşteri hizmetlerinden edinilebilmektedir.

Yapı Kredi bankasının intenet sitesine girilmesi gerekmektedir. İntenet sitesine girdikten sonra şifre al ya da şifremi unuttum butonuna basılarak gelen ekranda yer alan bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bilgiler doldurulduktan sonra cep telefonunuza gelen onay kodunu girin. Bu işlemin ardından yeni şifrenizi alabilirsiniz. Var olan şifrenizi unuttuysanız da yine aynı yöntemle erişebilirsiniz.

Müşteri hizmetleri aracılığı ile şifre almak isteyen kişiler ise 444 0 444 numarasını arayarak yapı kredi tek şifresine sahip olabilirler.