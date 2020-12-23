Yapı Kredi bankasından müjde! 3 AY ertelemeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi!

Yapı Kredi tarafından verilen 3 ay ertelemeli yılbaşı kredisi veriyor. Krediye başladıktan sonra 90 gün

sonra ödeme şansı veriyor. Kovid-19’dan kaynaklı 10 aydır vatandaş zor durumda bankalar ise bu süreçte destek vermekte hazır. Yapı Kredi ise bu bankalardan bir tanesi bu zorlu günlerde vatandaşa 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor.

Yeni yıl İhtiyaç Kredisinin Kullanım Şartları nelerdir?

Başvuruya yapı kredi mobil üzerinden ya da bireysel intenet şubelerinden yapılabilir. Dikkat edilecek husus; kredi başvurusu yaparken giriş ekranına “3 aya kadar ertelemeli yeni yıl kredisi” kampanyası seçilmelidir. Kredi açılış tarihi açılış gününden 120 gün sonra gelecektir. Kampanya da 3 ay dahil olmak üzere 36 ay olacaktır. Bu süreçte banka tarafından ise limit düşürülür veya yükseltilir. Peki farklı yöntemlerle Yeni yıl ihtiyaç kredisi almak mümkün mü? SMS, Şube, Müşteri hizmetleri ve ATM’ler üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

SMS ile başvuru;

Kredi türünü yazarak boşluk bırakılıp T.C kimlik numarası ve aylık gelir yazıldıktan sonra 4411’e kısa SMS gönderilir.

Şubelerden başvuru;

İhtiyaç kredisinden faydalanmak istediğinizi söyleyerek en yakın şubeye gidebilirsiniz.

Müşteri Hizmetlerinden;

444 0 444 Yapı Kredi Müşteri Hizmetlerine çağrıda bulunarak başvuru yapabilirsiniz.

ATM Üzerinden;

T.C Kimlik numarası ile telefon numarasını yazarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.