İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?

Yapı Kredi Bankası'ndan ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı! 20.000 TL kredi hesap tablosu!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankanın yeni kredi verme faaliyetlerinden yararlanarak, daha düşük maliyetlerle veya daha basit ödeme yöntemleriyle tüketici kredisi kullanmaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası, son günlerde en çok izlenen tüketici kredisi kampanyalarından birini düzenledi. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisine başvuru şartları nelerdir?

23 Ekim 2020 Cuma 14:31
Yapı Kredi Bankası'ndan ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı! 20.000 TL kredi hesap tablosu!
Takip Et:

Türkiye'deki ekonomik göstergelere iyi bir bakış, vatandaşların ceplerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yüksek yaşam maliyeti ve iflas nedeniyle, vatandaşlar genellikle acil nakit ihtiyaçları ile karşı karşıyadır. Bütçe yapamayan ve borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar daha fazla kaynak arıyor. Arama yapmanın en kolay yolu bankanın tüketici kredisini kullanmaktır. Vatandaşlar, bankaların müşterilere özel fırsatlar sunduğu tüketici kredisi faaliyetlerini gözden geçirdi. Vatandaşlar ihtiyaç kredisi faaliyetlerini araştırır ve bankadan en uygun kredi için başvurur. Yapı Kredi Bankası, yakın zamanda talep edilen bir kredi faaliyeti düzenledi.

3 Ay Erteleme Avantajı!


Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanan kredi faaliyetine göre müşterilere kredi verilmesi 3 ay ertelenebilir. Bu genel kredi faaliyeti kapsamında nakit desteği alan müşterilerimiz 3 ay sonra kredilerini geri ödemeye başlayacaklar. Bu nedenle çok zaman kazanan müşteriler, borcu erteleme imkanına sahip oldukları için bu krediye talep göstermişlerdir.

Yapı Kredi Bankası 20.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

Yapı Kredi Bankası'nın açıkladığı genel kredi etkinliğinden yararlanarak, 36 ay vadeli 3 ay ödemesiz 20.000 liralık tüketici kredisi kullanan müşterilerimiz, aylık% 1,96 kredi faiz oranı sağlayacak. 3 aylık gecikme nedeniyle kredi 33 ay içinde geri ödenebiliyor. Bu nedenle ilk 3 aylık kredi faizi kredinin ilk dönemine eklenir. Yapılan hesaplamalara göre kredinin ilk taksiti 2.289 TL olurken, ikinci ayda 878 TL'ye düşürüldü.



Son Güncelleme: 23.10.2020 14:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yapı KrediIhtiyaç Kredisi20.000 TL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları

Popüler Haberler

Yapı Kredi Bankası'ndan ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı! 20.000 TL kredi hesap tablosu!
4/D' li taşeron çalışanlarının maaşlarına yapılacak zamlar için görüşmeler başladı! Konuşulan zamlar mağduriyeti gidermeyecek gibi
Bağkur'lu olanlara borç affı müjdesi geldi! Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından öğrencilere sosyal yardım müjdesi! Yardımdan kimler yararlanabilecek?
Elif Nur Fırat Karalar kimdir?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! PPK toplantısı kararı döviz kurunu nasıl etkileyecek?
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
e-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır? Grip aşısı başvuru ve sorgulama işlemleri
Bay Yanlış 23 Ekim bugün yayınlanacak mı, var mı, neden yok? Bay Yanlış 15. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yorumları ve diziyle ilgili görüşler
Valencia Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia ve Chelsea canlı yayın bilgileri
Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak? Hangi yarışmacılar olacak?
Kanalların yayın akışları 15 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Emanet devam eder mi?
Engelli raporu ile vergiden muaf araç nasıl alınır? Şartları nedir?
Engelli maaşı nasıl alınır? 2020 Engelli maaşı almak için gerekli şartlar ve başvuru yolları
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 23 Ekim 2020 Cuma
İŞKUR Yeni İş İlanları Yayınlandı! 1360 temizlik görevlisi alınacak!
Bim'e gelen Starcom kameralı dikiz aynası kullanıcı yorumları
QNB Finansbank personel alımları ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.