Yapı Kredi Bankası'ndan ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı! 20.000 TL kredi hesap tablosu!

Türkiye'deki ekonomik göstergelere iyi bir bakış, vatandaşların ceplerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yüksek yaşam maliyeti ve iflas nedeniyle, vatandaşlar genellikle acil nakit ihtiyaçları ile karşı karşıyadır. Bütçe yapamayan ve borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar daha fazla kaynak arıyor. Arama yapmanın en kolay yolu bankanın tüketici kredisini kullanmaktır. Vatandaşlar, bankaların müşterilere özel fırsatlar sunduğu tüketici kredisi faaliyetlerini gözden geçirdi. Vatandaşlar ihtiyaç kredisi faaliyetlerini araştırır ve bankadan en uygun kredi için başvurur. Yapı Kredi Bankası, yakın zamanda talep edilen bir kredi faaliyeti düzenledi.

3 Ay Erteleme Avantajı!

Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanan kredi faaliyetine göre müşterilere kredi verilmesi 3 ay ertelenebilir. Bu genel kredi faaliyeti kapsamında nakit desteği alan müşterilerimiz 3 ay sonra kredilerini geri ödemeye başlayacaklar. Bu nedenle çok zaman kazanan müşteriler, borcu erteleme imkanına sahip oldukları için bu krediye talep göstermişlerdir.

Yapı Kredi Bankası 20.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

Yapı Kredi Bankası'nın açıkladığı genel kredi etkinliğinden yararlanarak, 36 ay vadeli 3 ay ödemesiz 20.000 liralık tüketici kredisi kullanan müşterilerimiz, aylık% 1,96 kredi faiz oranı sağlayacak. 3 aylık gecikme nedeniyle kredi 33 ay içinde geri ödenebiliyor. Bu nedenle ilk 3 aylık kredi faizi kredinin ilk dönemine eklenir. Yapılan hesaplamalara göre kredinin ilk taksiti 2.289 TL olurken, ikinci ayda 878 TL'ye düşürüldü.