Yapı Kredi Bankası'ndan 100 bin TL'ye kadar kredi

Yapı Kredi Bankası’na mesaj atanlar 100 bin TL’ye kadar kredi kampanyası için başvuruda bulunabilir. Kredi notunuza göre krediden faydalanabilirsiniz. Kredi notu düşük olanlar krediden faydalanamamaktadır.

Bankanın müşterisi olanlar 4411’e Bireysel yazıp boşluk bırakarak kimlik numarasını yazdıktan sonra aylık gelirlerini yazarak kredi başvurusunda bulunabilir. Kısa sürede kredi sonuçları telefona gelecek.

Bu krediden faydalanmak için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.