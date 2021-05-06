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Yapı Kredi Bankası'ndan 100 bin TL'ye kadar kredi

Bankalar, insanlara kredi imkanları sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası, 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı. İnsanlar bu kampanyadan nasıl yararlanacağı merak etmektedir. Bu haberimizde Yapı Kredi Bankası'nın sunmuş olduğu kredi ile ilgili detayları sizlere sunduk. İşte 100 bin TL'ye kadar olan kredi detayları...

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:18
Yapı Kredi Bankası'ndan 100 bin TL'ye kadar kredi
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Yapı Kredi Bankası’na mesaj atanlar 100 bin TL’ye kadar kredi kampanyası için başvuruda bulunabilir. Kredi notunuza göre krediden faydalanabilirsiniz. Kredi notu düşük olanlar krediden faydalanamamaktadır.

Bankanın müşterisi olanlar 4411’e Bireysel yazıp boşluk bırakarak kimlik numarasını yazdıktan sonra aylık gelirlerini yazarak kredi başvurusunda bulunabilir. Kısa sürede kredi sonuçları telefona gelecek.

Bu krediden faydalanmak için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:18
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