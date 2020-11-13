Yapı Kredi Bankası KOBİ Kredileri nelerdir?

Yapı Kredi Bankası tarafından KOBİ’ler için verilen krediler merak edilmeye devam ederken ekonominin canlanması ve büyük/küçük KOBİ’lerin çalışmalarına devam edebilmeleri için destek paketleri kapsamında kredi verilmeye devam etmektedir. Kasım 2020 itibari ile Yapı Kredi Bankasına bağlı verilecek KOBİ destek kredileri ise merak edilmektedir.

Yapı Kredi Esnaf Kredisi faiz oranları 2020

Esnaf ve KOBİ’lere kredi veren Yapı Kredi’de bu tip kredilerin faiz oranları merak edilmeye devam ediyor. Esnafa verilen kredi ve yardımlarda, ofis ekipmanı, makine yatırımı, fuar ve seri üretimlere yapılacak yardımlar için belirlenen faiz oranları ve avantajlar ise,

36 aya kadar varan vade,

Ayda 1,

3 ayda 1,

6 ayda 1,

6 aya varan ödemesiz seçenekleri ile nakit destek kredisi olarak verilmektedir.

Alınacak kredilerde verilecek olan Ticari KOBİ destek kredisi için %1,83 faiz oranı uygulanırken iş yerine alacak taşıtlar için belirlenen faiz oranı %1,34 olarak verilmektedir.

Kredi başvuruları için gerekli evraklar nelerdir?

Esnaf ve ticaret odası kaydı,

Vergi levhası,

Resmi kimlik belgesi,

İmza sirküleri,

Grup firması finansal tabloları (varsa),

Son 3 yıla ait finansal tablolar (varsa).

Makine Donanım Kredisi özellikleri

Yapılan işe göre gerekli olan ekipman, makine ve yedek parçalar için sıfır veya ikinci el fark etmeksizin alınacak krediler için belirlenen vade tutarı 60 aydır. Üst limitten alınacak kredilerde KDV hariç olmak üzere alınan malzemelere kredi verilebilmektedir. Aynı zamanda ödemesi 5 yıl sürecek olan krediler için belirlenen şartlarda ayda, üç ayda veya altı ayda bir ödeme şeklinde ödeme yapabilirsiniz. Başvuruları kolay yollarla yapmak isteyenler intenet üzerinden Yapı Kredi resmi intenet sitesinde bulunan formları doldurarak başvuruyu tamamlayabilir veya en yakın Yapı Kredi şubesine giderek başvuru işlemini tamamlayabilirler.

İmalat Destek Kredisi özellikleri

İş yapılan sektöre göre nakit döngüsünü sağlamak için, esnek ödeme imkanları sunan, yatırımlar, orta ve yüksek teknolojik gereksinimlere göre ar-ge ve inovasyon kredileri verilebilmektedir. Yapı Kredi Bankasında imalat destek kredisi altında toplamda 7 kredi bulunmaktadır.

Yatırım Destek kredisi

Girişimci olan kişilerin çalıştıkları sektörlerde, ödemesiz dönem kredisi veren ve 60 ay vade seçeneği sunan bir kredi türüdür. Sektörde işlerin daha hızlı ve güvenilir yapılabilmesi için alınacak tüm teknolojik ekipman ve malzemelerin %80’ine kadar kredi verilebilmektedir.

Ar-ge İnovasyon Destek kredisi

Oluşturulan ar-ge projeleri hibe fonlarından onay aldıkları takdirde yatırım belgesi ile başvuru yapıldığında projenin %80’ine eş değer biçimde kredi verilebilmektedir. Nakit akışına uygun ve esnek ödeme seçenekleri ile 36 aya varan vade seçenekleri bulunmaktadır.

Fuar ve Sergi Katılım Destek kredisi

12 aya varan vade seçenekleri üst limit 50.000 TL’ye kadar kredi verilebilmektedir. Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen fuar ve sergilere katılabilmek için gerekli tüm harcamaların karşılandığı bir kredi türüdür.

Ofis Ekipman kredisi

Ofis için gerekli olan tüm mobilya ve diğer ekipmanlar için, ofisini yenilemek için verilen kredidir. 24 aya varan vade seçenekleri ile 30.000 TL’ye kadar kredi verilebilir.

Araç ve Filo kredisi

Çalışılan sektörde iş yerine araç almak isteyen ve araçlarını yenilemek isteyen vatandaşlara verilen kredi türüdür. Alınan araçların faturaları karşılığında 36 aya kadar vade seçeneği ile aylık düzenli ödeme koşulunda krediler verilmektedir. Bu kredi türünde üst limit bulunmamaktadır.

Dönemsel Çalışan kredisi

Projelerde dönemsel olarak çalışan fazlalığının gerektiği sektörlerde taşeron firma işçi alımları için başvuru yapanlara 12 aya kadar vade seçeneği ile 100.000 TL kredi verilebilmektedir.

Fikir Benim kredisi

Patent başvurusu yapıldığında veya alınan patentin seri üretime geçebilmesi için belirli miktar yaptırım gerektiğinde projenin %100’üne kredi verilebilmektedir. 12 ay vade seçeneği ile 35.000 TL kredi alınabilir.

Turizm Kredisi

Mevsimsel olarak değişen turistik bölgelerde bulunan otel, tatil köyü, kamp alanı, kırsal turizm tesisleri ve termal turizm tesislerinin sahipleri ve işletmecilerine kredi verilmektedir. Tüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için nakit akışına dayalı ödeme planları geliştirilmiştir. Başvurulan geçerli teminat kapsamında 36 aya varan vade seçeneklerine ek olarak, yılda en az dört taksitle aylık veya 3 aylık ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Sezona Hazırlık kredisi

Turizm sektöründe hizmet veren küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin (otel, otel, acente vb.) Yenileme ve benzeri projelerin harcamaları maliyetleri için verilen kredidir. Maksimum vade 36 ay olurken, uygulamasında teminatlar 6 aya kadar taksitli, ayda bir, üç ayda bir olarak verilmektedir.

Kadın Girişimci kredisi

Kadın girişimci kredileri % 51 veya daha fazla hisseye sahip kadın ortaklara sahip şirketlere özel olarak verilmektedir. Müşterilere kısa ve orta vadeli işletme sermayesi gereksinimleri ve belge ödemelerinde % 50 indirim sağlamaktadır. Kredi başvurularında kadın girişimcilere sınırsız imkanlar, 36 ay vade seçenekleri ile eşit taksit, aylık geri ödeme, üç aylık geri ödeme ve üç ayda bir ödeme imkanları verilir.

Taşıt kredisi

Taksi kredisi

Esnaf ve KOBİ’ler için sıfır veya ikinci el araç alındığında verilen kredi desteğidir. Bu destek sayesinde ticari ve binek araçlar için uygun faizli kredi imkanı sunulmaktadır. Buna göre, %1,34 faiz oranı ile 48 aya kadar kredi verilmektedir. Kredi için verilen maksimum limit alınan aracın anahtar teslim fiyatının %80’i kadardır.

Taksicilikle uğraşan vatandaşların yeni taksi veya araç plakası alacakları zaman verilen kredi türüdür. Vade olarak araç yenileme durumlarında 48 ay, diğer nakit ihtiyaçları için alındığı takdirde ise 36 ay olarak belirlenmiştir. Üst limit araç alımları için %100 diğer nakit ihtiyaçlar için %30 olarak belirlenmiştir.

Franchising kredisi

Franchising yöntemi ile kendi işinin başına geçmek veya yaptığı işe ek olarak yeni bir iş kurmak isteyenlere verilen kolay ve düşük faizli kredilerdir. Banka ödemelere finansman desteği sağlamaktadır. Franchising yöntemi ile iş kuracak veya zaten franchising yöntemine dahil olan KOBİ müşterileri için ödemeler, ayda bir, üç ayda bir veya altı ayda bir olacak şekilde belirlenmektedir. Franchising yöntemi ile kendi dükkanını kuran kişilere finansman destekleri, isim hakkı, demirbaş ve dekorasyon harcamaları için %65 olarak belirlenmiştir.

Yapı Kredi Bankası diğer nakit kredi destekleri

Borçlu Cari Hesap

Bu, işletmenizin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hesabınızın ortalama bakiyesine üç ay içinde faiz getirebilecek bir kredi türüdür. Ödemeye devam ederken nakit aldığınızda, ödemeyi minimuma veya borcun tamamına indirerek işletme üzerindeki faiz yükünü azaltabilirsiniz.

Spot kredisi

İşletmenizin piyasada ve olası sorunlardan etkilenmemesi için başlangıç ​​tarihinde sabit bir faiz oranı belirlenir ve sabitlenir, vade tarihinde anapara ve faiz uygulanır. Tüm borçlarınızı son ödeme tarihinden önce öderseniz, indirimler uygulanır.

İskonto İştira kredisi

Bu tür krediler, çek ve senet kullanan ve geniş bir yatırım alanına sahip çoğu şirketin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak için, belirli bir fiyattan henüz vadesi dolmamış çek ve senetlerde indirim yapılabilmesi için nakit desteği sağlar.

Esnek Ticari Hesap

Hesap bakiyesi yetersiz kaldığında kredi, kurumsal SGK ödemeleri, acil nakit ihtiyaçları için fatura gibi ödemeleri gecikme sorunu yaşamadan başvuru ile alınabilecek nakit desteğidir.

Gayrinakdi TL cinsinden Krediler

Her sektöre ait yerli işletmelerin sahip olduğu ticari müşterilerin üçüncü şahıs veya kuruluşlara olan borçlarını geri ödeme ve mal teslim etme şartlarını yerine getirememesinden kaynaklanan mali zararları bankanın karşılamasını garanti eden bir kredi türüdür.

Geçici Teminat Mektubu

Kişi ya da kurumlara verilen teminat mektubudur, ihaleye katılan kişi ya da kurum ihaleyi kazanırsa teklif şartlarına uyulmaması sorununu ortadan kaldırmaya olanak sağlayan bir mektuptur.

Avans Teminat Mektubu

Avans teminat mektubu, işe başlamadan önce ki maliyetin karşılanması için işe hazırlanan kişiye kuruluş tarafından sağlanan avans ödemesinin garanti altına alması için gönderilen bir mektuptur.

Kesin Teminat Mektubu

Sigortadan faydalanan gerçek veya tüzel kişiler için ana sözleşmede belirlenen şartlarını yerine getirmelerine dair gönderilen bir mektuptur. Şartlar sağlanmadığı takdirde bankanın tüm işlemleri yapan kişinin taleplerini onaylamayacağını belirten, garanti ve güvence mektubudur.

Gayrinakdi yabancı para cinsinden kredi

Yabancı para cinsinden yapılan iş tutarlarının olması gerektiği şekilde ödemelerinin sağlanması için verilen kredilerdir. Yurt dışına ait işlemlerde kullanılarak yatırımların ve ithalatların finansman bulmasını sağlar. Buna göre,

Kabul kredi ödeme

Yabancı para teminat mektubu

Akreditifli ödeme

Seçenekleri sunulmaktadır.