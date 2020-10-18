Yapı Kredi Bankası 200.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası

Yapıkredi Bankası yepyeni kredi kampanyasını duyurdu. Banka pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maddi zorluk çeken ve nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara düşük faizli kredi fırsatını sundu.

Yapıkredi 200.000 liraya kadar kredi imkanı sunarken bu kampanyada 3 ay erteleme fırsatını da sundu. Vatandaşlar Yapıkredi Bankası’nın yeni kredi kampanyasını araştırmaya başladı.

Kredinin azami miktarı nedir?

Yapıkredi kredi almak isteyen vatandaşlara 200 bin liraya kadar kredi vereceklerini ve kampanya kapsamında 1000 lira kredi de verileceğini duyurdu. Söz konusu kredi kampanyasında il 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor.

Banka kampanya kapsamında 36 ay vade imkanını müşterilerine sunarken, uzun vade süresi yüzleri güldürdü.

Yapıkredi ertelemeli kredi başvuru şartları nelerdir?

Yapıkredi ertelemeli kredi kampanyasına ilgi büyük oldu. Bankanın kredi kampanyasında ilk 3 ay ödeme almıyor. Ertelemeli kredi kampanyasına başvurular banka şubelerinden olduğu gibi bankanın mobil uygulaması ile intenet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

Banka başvurularda mobil veya intenet bankacılığı üzerinden yapılan başvurularda kolaylık sağlıyor. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların ve çalışanların sağlık durumunun korunması adına alınan bu kararla kredi başvuruları kolayca yapılabiliyor. Bankanın müşterisi olmayan kişiler bankanın intenet sitesinde krediler bölümünde “3 ay ertelemeli kredi” kampanyasına girerek başvuru yapabiliyor.