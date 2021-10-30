İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor

Ek para amacıyla bankaların ihtiyaç kredilerini araştıran vatandaşa Yapı Kredi’den müjdeli haber geldi. Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi verecek. Peki Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde...

30 Ekim 2021 Cumartesi 10:11
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
Takip Et:

Türkiye’de enflasyonun artmasıyla beraber milyonlarca vatandaşın maaşları erimeye başladı. Günlük hayatlarındaki çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için ek gelir arayışlarına giren insanlar son çare olarak bankaların ihtiyaç kredilerini araştırmaya başladı. İhtiyaç kredisi arayışlarına devam kişilere ise Yapı Kredi’nden müjdeli haber geldi. Yaplı Kredi sigortalı çalışanlara 50 bin TL ihtiyaç kredisi vereceğini resmen açıkladı. Peki Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir?

Yapı Kredi 50 bin TL Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Yapı Kredi’nin 50 bin TL’lik avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanmak isteyen kişilerin sağlaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle bu krediye başvuracak kişilerin sigortalı olarak bir işte çalışması gerekiyor. Bunun yanında kredi notunun yüksek olması ve yasal icra takibinin bulunmaması da Yapı Kredi’nin koyduğu şartlar olarak göze çarpıyor.

Yapı Kredi’nin 50 bin TL’lik kredi düşük faiz ve 36 aya varan vade seçenekleriyle birlikte geliyor. Başvuru şartlarını sağlayan sigortalı çalışanlar Yapı Kredi’nin şubelerine, mobil uygulamasına, intenet bankacılığı sistemine başvurabilir. 


Son Güncelleme: 30.10.2021 10:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiYapı Kredi Sigortalı çalışanYapı Kredi 50 Bin TL Kredi Başvuru şartlarıYapı Kredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?
FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?
Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!
Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!

Popüler Haberler

Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?
Netflix Mayısa ve Üç Savaşçı animasyon dizisi konusu nedir? Netflix'in yeni animasyon dizisi Mayısa ve Üç Savaşçı yayınlanmaya başladı
Almanya hükümeti nitelikli işçi ve göçmen alımı yapacaklarını açıkladı
Türk Telekom bedava 30 GB internet kampanyası başvuru şartları nelerdir? Türk Telekom'dan müşterilerine dev internet kampanyası
Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!
Ferforje demir ustasının aylık geliri kaç TL?
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!
Torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Otomotiv kaynakçısı işi nedir? Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini kim canlandırıyor? Gökhan Akteke biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Ehliyet nasıl çıkarılır 2021 ehliyet alma şartları nedir?
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı (Obsesif kompulsif bozukluk) nedir? Safiye iyileşecek mi, tedavisi var mı?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor
Diğer makine teknisyenleri maaşı ne kadar? Diğer makine teknisyenleri ne iş yapar?
30 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Ekim Cumartesi at yarışı programı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?
Ortaöğretim biyoloji öğretmeni maaşları ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.