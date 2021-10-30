Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor

Türkiye’de enflasyonun artmasıyla beraber milyonlarca vatandaşın maaşları erimeye başladı. Günlük hayatlarındaki çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için ek gelir arayışlarına giren insanlar son çare olarak bankaların ihtiyaç kredilerini araştırmaya başladı. İhtiyaç kredisi arayışlarına devam kişilere ise Yapı Kredi’nden müjdeli haber geldi. Yaplı Kredi sigortalı çalışanlara 50 bin TL ihtiyaç kredisi vereceğini resmen açıkladı. Peki Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir?

Yapı Kredi 50 bin TL Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Yapı Kredi’nin 50 bin TL’lik avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanmak isteyen kişilerin sağlaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle bu krediye başvuracak kişilerin sigortalı olarak bir işte çalışması gerekiyor. Bunun yanında kredi notunun yüksek olması ve yasal icra takibinin bulunmaması da Yapı Kredi’nin koyduğu şartlar olarak göze çarpıyor.

Yapı Kredi’nin 50 bin TL’lik kredi düşük faiz ve 36 aya varan vade seçenekleriyle birlikte geliyor. Başvuru şartlarını sağlayan sigortalı çalışanlar Yapı Kredi’nin şubelerine, mobil uygulamasına, intenet bankacılığı sistemine başvurabilir.