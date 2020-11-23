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Yandex Toloka nedir? Yandex Tolaka ile nasıl para kazanılır?

İnternetten online bir şekilde para kazanmak isteyenler için kolay bir yöntem Yandex tarafından sunuldu. Görevleri yerine getirerek para kazanmak artık mümkün. Yandex Toloka Nedir? Yandex Toloka ile Nasıl para kazanılır?

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:15
Yandex Toloka nedir? Yandex Tolaka ile nasıl para kazanılır?
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Yandex Toloka, aramalar arasında yer alan, alakasız, kullanıcıların beklentilerini ve sorgularını, sorguladığı şeyle sonuç birbiriyle örtüşmeyen, tasvip edilmeyen içerikleri tespit etmek ve düşüncesi ile crawler, algoritma, makine öğrenme, yapay zeka teknolojisi dışında gerçek insanların denetimlerinden, son kullanıcılardan yararlanarak ve bu durumu intenet üzerinden para kazanabilme olanağına çeviren yeni bir sistemdir. Bir yandan intenet aracılığıyla para kazanmak isteyenlerle, kullanıcılara bir nevi yol göstermeye sonuca odaklanarak çalışan arama motorunun karşılıklı faydalar sağladığı bir sistem olarak günümüzde gördüğümüz bir sistemdir.

Bu sistem aracılığıyla bilgisayarların otomatik olarak üstesinden gelemediği  kolay görevleri intenette yaparak kendi gelirinizi sağlayabilirsiniz. Toloka ile kısa bir zaman içerisinde birkaç dolar kazanmanız mümkündür.

Yandex Toloka Nasıl Çalışmaktadır?


Kullanıcılarına daha iyi ve hızlı bir hizmet sağlamak isteyen Yandex, hataya yer vermemek istediği için Toloka’yı kullanmaya başlamıştır. Toloka’da ayrıca türkçe seçeneğini de aktif hale getiren Yandex her geçen gün kendini geliştirmektedir. İsteyen kişiler bu sistemin bir parçası olarak Yandex’in kendilerine vereceği görevleri yerine getirerek kazanç sağlayabilirler.  Bu görevler basit ve kolaydır.

Yandex Toloka Hangi Görevleri İçerir?

Sistemde devamlı görev bulmanız biraz zor olacaktır. Sayfanızı sürekli kontrol etmeniz gerekmektedir.  Üstünde ‘i’ yazan düğmeye basarak öğrenmeniz mümkündür. Bu sistemde önemli olan görevlerin doğruluğu ve istenilen şekilde yapılmasıdır.  Bu sistemde yaptığınız her hata sizin aleyhinize olacaktır. Hatalarınız başarı puanınızı etkiler ve görev alamayacak duruma gelebilirsiniz. Size düşen en büyük görev işinizi düzgün ve dikkatli şekilde yapmanızdır.  . Burada sizden istenen şey, sitelerin arama sorgularına uygun olup olmadığını değerlendirmeniz, görselleri karşılaştırmanız ve ürünleri kategorilerine ayırmak olacaktır.

Yandex Toloka Üyeliği Nasıl Alınır?

Toloka’ya kayıt olmanız için size sorulan sorulara doğru cevaplar vermeniz yeterli olacaktır. Ödeme konusunda problemler oluşmaması için banka bilgilerinizi doğru ve gerçek şekilde girmeniz sizin için iyi olacaktır. Görevlerden kazanılan paralar görevin kendisine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bazı görevlerden 0,1 dolar olabilirken bazı görevler 0,4 dolara kadar çıkabilmektedir.

Bu işe genel bir anlam verecek olursak, gönüllü arama motoru optimizasyonu işlemi dememiz mümkündür. Yandex Global arama motorları arasında yer aldığından son kullanıcılarını da bir şekilde kendi çemberine alıyor ve kendi optimizasyon sürecine dahil ediyor. Ziyaretçiler kendi işlerini halletmeye çalışırken az da olsa kazanım sağlıyorlar.



Son Güncelleme: 23.11.2020 00:15
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YandexArama MotoruTolokaParaKolay Kazanç
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