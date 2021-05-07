XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? SEC-XRP mahkeme tarihi

Kripto para ile ilgilenen kişilerin bir süredir araştırdığı ABD menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple karşı açtığı davada yeni gelişmeler yaşanırken, XRP fiyatında da artış görülüyor.

Ripple XRP fiyatı nedir?

SEC-Ripple XRP davası ne zaman?

Kripto para birimi olan XRP bugün sabah saatlerinde 1,76 dolara kadar yükselerek 1,80 dolarlık önemli seviyeye yaklaştı. Ancak karşılaşılan reddetme ile fiyat 1,68 dolara geriledi. Bugün SEC ile Ripple arasında kapalı bir oturum gerçekleşecek ve çıkan sonuç XRP fiyatını etkileyecek.

Ripple davasının bugün TSİ ile saat 21.00’da görüleceği ileri sürülürken, SEC’in açıklamasının ise 14 Mayıs’ta verileceği belirtildi. Aralık ayından bu yana devam eden davada bugün, kapalı bir oturum gerçekleştirilecek ve Ripple yatırımcıları bu oturumda davanın çözüme ulaştırılacağını düşünüyor.

SEC davası, XRP’nin bir para birimimi yoksa menkul kıymet mi olduğu konusuna odaklanıyor. Bir menkul kıymetin, hisse senedi ile aynı şekilde SEC tarafından düzenlenmesi gerekiyor. bu nedenle XRP’nin menkul kıymet olduğu kararı çıkması halinde bu durum Ripple’a zarar verebilir. Bunun yanında Ripple’ın aleyhine bir karar çıkmazsa, XRP fiyatının 24 saat içerisinde 2.3 dolara yükselebileceği belirtiliyor.