İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? SEC-XRP mahkeme tarihi

Kripto para piyasasıyla yakından ilgilenen kişiler XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta araştırıyor. Haberimizin içeriğinde SEC-XRP mahkeme tarihi ve ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:45
XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? SEC-XRP mahkeme tarihi
Takip Et:

Kripto para ile ilgilenen kişilerin bir süredir araştırdığı ABD menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple karşı açtığı davada yeni gelişmeler yaşanırken, XRP fiyatında da artış görülüyor.

Ripple XRP fiyatı nedir?

Kripto para birimi olan XRP bugün sabah saatlerinde 1,76 dolara kadar yükselerek 1,80 dolarlık önemli seviyeye yaklaştı. Ancak karşılaşılan reddetme ile fiyat 1,68 dolara geriledi. Bugün SEC ile Ripple arasında kapalı bir oturum gerçekleşecek ve çıkan sonuç XRP fiyatını etkileyecek.

SEC-Ripple XRP davası ne zaman?

Ripple davasının bugün TSİ ile saat 21.00’da görüleceği ileri sürülürken, SEC’in açıklamasının ise 14 Mayıs’ta verileceği belirtildi. Aralık ayından bu yana devam eden davada bugün, kapalı bir oturum gerçekleştirilecek ve Ripple yatırımcıları bu oturumda davanın çözüme ulaştırılacağını düşünüyor.

SEC davası, XRP’nin bir para birimimi yoksa menkul kıymet mi olduğu konusuna odaklanıyor. Bir menkul kıymetin, hisse senedi ile aynı şekilde SEC tarafından düzenlenmesi gerekiyor. bu nedenle XRP’nin menkul kıymet olduğu kararı çıkması halinde bu durum Ripple’a zarar verebilir. Bunun yanında Ripple’ın aleyhine bir karar çıkmazsa, XRP fiyatının 24 saat içerisinde 2.3 dolara yükselebileceği belirtiliyor.




Son Güncelleme: 07.05.2021 17:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaXrp Ripple Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elon Musk Dogecoin tahmini
Elon Musk Dogecoin tahmini
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
Temassız işlemlerde limit yükseldi
Temassız işlemlerde limit yükseldi
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.

Popüler Haberler

XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? SEC-XRP mahkeme tarihi
Akrep yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Star TV
Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle!
Süt yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB Halk Süt yardımı süt yardımı için gereken şartlar
Camdaki Kız dizisi 5. bölüm tek parça izle - Kanal D canlı yayın izle 6 Mayıs 2021 Perşembe
Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Show TV Alev Alev 26. bölüm tek parça izle!
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 95.bölüm tek parça, Youtube izle - ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı yayın izle
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 7 Mayıs 2021
Mucize Doktor Fox TV bölüm izle tek parça! Mucize Doktor son bölüm izle!
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Mayıs 2021
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
SGK, SSK, emekli, Bağkur ödenen sigorta primleri hangi durumlarda geri alınır?
Şeyma Subaşı çantası kaç para?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 7 Mayıs 2021
SGK NACE kodu sorgulama - Tam kapanmada Hangi NACE kodları yasaktan muaf oluyor?
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
10 Mayıs okullar tatil mi? Okullar kaç gün tatil olacak?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.