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Xenas Finance (YFX) coin nedir? YFX Token açıklaması

Xenas Finance bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Araştırmalara konu olan YFX'in ne olduğu, merak ediliyor. Xenas Finance nedir? YFX coin ne işe yaramaktadır? YFX nedir ve nereden alınır? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Mayıs 2021 Cuma 18:11
Xenas Finance (YFX) coin nedir? YFX Token açıklaması
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Xenas Finance nedir? YFX nedir? 

Xenas Finance, dünyanın merkezi olmayan zincirler arası sürekli sözleşmeli platformudur. Token lansmanı için hazırlanan Xenas, YFX token lansman programını yayınladı. Şu anda ücretlerini az bir oranda tutmak için, Ethereum’da dört farklı blok zinciri ve xDai kullanıyor. YFX merkezi olmayan borsa, rakiplerinden daha verimli çalışmakta ve hizmet vermektedir. Yatırımcılar, ticaret deneyimini daha da optimize etmek amacıyla yakında Polkadot ve OKEx zincirleriyle birlikte olarak Ethereum,Binance Akıllı Zincir, Tron, HECO, Blok zincirlerini kullanabilirler. YFX ekibi,  kullanıcı kişilerine DEX’in başarısını paylaşma ve oy haklarını kendi YFX jetonu ile sağlama konusunda aynı fırsatı sunmak istedi. 

YFX nereden alınır? 

Gate.io borsasından alınabilmektedir. 


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
Xenas FinanceYFX
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