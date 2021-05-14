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XCAD Network (XCAD) coin nedir? XCAD Token açıklaması

Oldukça rağbet gören ve merak içerisinde araştırılmaya başlanan XCAD Network nedir? XCAD Network amacı nedir? XCAD Network Token açıklaması son zamanlarda merak konusu oldu. İşte XCAD Network hakkında tüm merak edilenler...

14 Mayıs 2021 Cuma 18:52
XCAD Network (XCAD) coin nedir? XCAD Token açıklaması
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XCAD Network (XCAD) nedir?

XCAD ağı, geliştiricilere her içerik oluşturucunun izleyici paylaşımını ve içeriğini tokenize ederek bir teşvik ekonomisi oluşturmak için DeFi araçları sağlar. XCAD ağı, içerik oluşturucular için özel bir NFT pazarını da destekleyerek, tek tıklamayla NFT'nin nadir ve sınırlı sürümlerini oluşturmanıza olanak tanır.

Xcad Network, tokenleştirme ve NFT teknolojilerini kullanarak içerik görüntüleyenlerin gücünü ve değerini kullanan Zilliqa tarafından desteklenen küresel bir platformdur.

XCADEMY, mevcut içerik oluşturucular için daha fazla para kazanırken izleyicileri ödüllendiren bir DeFi platformudur.

XCADEMY, halkın yaratıcıların gelecekteki gelişimi hakkında spekülasyon yapmasına izin veren ve ayrıca bir NFT pazarına sahip kendi DEX'ine sahiptir.

Projeye genel bakış: XCAD nedir?

Xcad ağı, bu yaratıcıların kendilerini ve içeriklerini tanımlamalarına izin vererek mevcut yaratıcılardan daha fazlasını kazanır.

Xcad'in kendi NFT pazarı, fiat ağ geçitleri ve içerik oluşturucular ve izleyicileri için özel olarak tasarlanmış daha kolay NFT depolama seçenekleri vardır. Pazar, NFT anlarına ev sahipliği yapar - NFT anları, bir içerik oluşturucunun NFT olarak kaydedilen ve yayınlanan videolarının belirli kısımlarıdır. NFT olarak yakalanan farklı an seviyeleri vardır:

Nadir - İçerik oluşturucunun kariyerindeki en ikonik anlardan bazıları

Altın - İçerik oluşturucunun içeriğinde özel anlar sağlar

Silver - Keyifli ancak daha az popüler olabilecek içerik oluşturucu anları

Bronz - içerik oluşturucunun filmindeki basit, günlük anlar için

Kullanıcılar, bunları içeren içerik oluşturucu paketleri satın alarak bu özel anları yeniden yaşama fırsatına sahip olacaklar. Xcad, mevcut etkileyicilerinin ve ötesinin geniş erişimi nedeniyle kripto para birimi ile gerçek dünya arasındaki boşluğu doldurmak için eşsiz bir fırsat görüyor.

Xcad yalnızca mevcut geliştiricileri desteklemekle kalmaz; Xcad ekosistemi ayrıca, 50 milyondan fazla takipçisi olan Influencers XCAD tokenleri tarafından tam olarak desteklenecek, gelecek vadeden içerik yaratıcıları için bir araç setinden oluşan bir çevrimiçi öğrenme platformu içerir.

Xcad ayrıca, etkileyicilerin sadık izleyicileri, mevcut iş akışlarında herhangi bir değişiklik yapmadan içerikle etkileşime girmeleri için jeton kazanmalarına izin vererek ödüllendirmelerine olanak tanıyan gelişmiş özellikler sunar.

İzleyiciler, Xcad DEX aracılığıyla potansiyeline sahip olduğuna inandıkları içerik oluşturucu jetonlarını alıp satarak yaratıcıların gelecekteki büyümesi hakkında spekülasyon yapabilirler. Bu jetonlar, tüm içerik oluşturucu jetonlarında gerçek zamanlı verileri görüntüleyen Xcad'in ImpactrMarketCap.com aracılığıyla izlenebilir. Etkileyiciler için bir CHZ hayran tokenleri veya kripto para birimi olarak düşünün. Yaratıcılar büyüdükçe, daha fazla içerik oluşturucu token yakılır ve bu da onları kıt hale getirir. Bu nedenle, arz ve talep nedeniyle hayran tokenleri daha değerli hale gelir.

Bu özellik sayesinde, içerik oluşturucu, Xcad topluluk token sahipleri tarafından yönetilen dönüm noktasına ulaşıldığında elde edilen jetonların kilidini açabilir.

Pazara açılış stratejisi

İlk aşama

ilk aşama, içerik oluşturucuları Xcad'in sahadaki bağlantılarını kullanarak Xcad programına dahil etmeye odaklanacak. İlk bölüm, içerik oluşturucuların izleyicilere satılabilen NFT anları da dahil olmak üzere kendi NFT'lerini oluşturmalarına izin vermektir.

Ayrıca özel çizimler ve rozetler şeklinde NFT'ler satın alınabilen ve öğrenci profillerine eklenebilen Xcademy e-öğrenme platformunda sağlanacaktır.

Aktif kripto para topluluğu inşası da bu aşamada yapılacaktır.

Geliştirme aşaması

İkinci aşama, kripto para birimi ile gerçek dünya arasındaki boşluğu büyük ölçekte gerçekten kapatmaya başladıkları aşama olacak. Xcad, içerik oluşturuculardan doğrudan YouTube üzerinden alıntı yapmaya başlayacak. Bazı içerik oluşturucular, kitlelerini tarayıcı eklentilerini indirmeye teşvik eder.

İndiren kişi indirdikten sonra, içerik oluşturucunun içeriğini her izlediğinde ödül almaya başlayacaktır. Kullanıcılar kripto para yaptıklarının farkında olmayabilir.

Büyüme aşaması

Xcad, içerik oluşturucunun jetonlarını genişletmeye başlayacak ve herhangi bir içerik oluşturucunun programa başvurmasına izin verecektir. Xcad token sahipleri, hangi içerik oluşturucuların tokenleştirilebileceğini yönetecek ve onaylı içerik oluşturucular için kilometre taşları belirleyecektir.

Tarihte ilk kez izleyiciler, içerik oluşturucu jetonlarını kripto para birimi satın almanın olağan karmaşık deneyimi olmadan doğrudan eklentiden satın alabilecek veya satabilecekleri için, yaratıcıların gelecekteki gelişimi hakkında spekülasyon yapabilecekler. İçerik oluşturucu jetonu ImpactrMarketCap.com üzerinden izlenebilir.

Benimseme

Bu aşamada, Xcad ekosistemindeki herhangi bir hizmeti kullanmak için bir XCAD belirteci kullanmanız gerekecek.

Görüntüleyenler içeriği tüketirken daha büyük ödüller talep edeceğinden, çok sayıda XCAD jetonu oluşturucunun likidite havuzlarında sıkışacak. İçerik oluşturucu jetonlama ölçeğe ulaştığında, izleyicileri ödüllendiren izlenme süresi ölçümleri nedeniyle içerik oluşturucuların içerik jetonlarını izlememesi dezavantajlı hale gelecektir.

Ürünün geçerliliği

Bugün itibariyle, diğer şirketler ünlüleri çevrimiçi olarak adlandırmaya çalışıyor, ancak hiçbiri içerik oluşturucuların ve içeriklerinin hem hayranlar hem de yaratıcılar tarafından kazanılan içeriklerinin belirtilmesi etrafında tam bir ekosistem oluşturmadı. Diğer çoğu platformun aksine, Xcad doğrudan mevcut sosyal medyaya bağlanır ve kullanıcıları ve içerik oluşturucuları zaten günlük olarak yaptıkları eylemler için ödüllendirir; Mevcut alışkanlıklarında bir değişiklik yok.

Çoğu jetonlaştırma projesinin aksine, XCAD jetonu bir marka satın almanın ötesinde birçok faydası vardır. Kullanıcılar, geliştirici jetonlarını ve varlıklarını çeşitli ödüller için paylaşabilir ve XCAD jetonlarını piyasadan kaldırmalarına olanak tanır. Ek olarak, tüm Xcad platformunu planlamak ve sunmak için belirteçler kullanılır.

Xcad platformundaki tüm hizmetleri satın almak ve spekülasyona güvenmek yerine gerçek talep sağlamak için talep sağlamaktadır. Ek olarak, XCAD tokenleri Xcad DEX'i beslemektedir. Bu değişim, geliştirici markalarına adanmıştır ve kullanıcıların InfantencerMarketCap.com Impact'teki her marka geliştiricisinin pazar değerini ve performansını görmesini sağlar.

Yalnızca alana yayılan çoğu gizli görevin aksine, Xcad gerçek dünyayı ifade eder. Xcad, gerçek dünya ile kripto para arasındaki boşluğu doldurmaya çalışır. Kullanıcıların, uzun adresler oluşturma veya karmaşık değişiklikleri yönetme gibi birden çok atlama gerçekleştirmesi gerekmez. Bunların tümü, tarayıcı yükseltmeleriyle kullanımı kolaydır, böylece geliştiriciler jetonları doğrudan tarayıcılarından ve NFT'den kolayca arayabilir, paylaşabilir, satın alabilir ve satabilir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:52
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Anahtar Kelimeler:
XCAD NetworkTokenJetonXCAD
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