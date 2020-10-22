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Wolksvagen Golf 2021 modelleri ve fiyatları güncel listesi

Dünyanın en çok satan otomobil markalarından biri olan Volkswagen'in ülkemizde de son derece fazla ilgi gösterilen aracı Golf'ün 2021 modeli için fiyatlar belli oldu. Fiyatların araçların paketlerine göre değişiklik gösteriyor...

22 Ekim 2020 Perşembe 23:23
Wolksvagen Golf 2021 modelleri ve fiyatları güncel listesi
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Türkiye’de pek çok beğeneni ve kullananı bulunan Volkswagen Golf model araçların 2021 modelleri sonunda açıklandı. 2021 senesinde aracın tüm paketlerinde hangi özelliklerin yer alacağı ve ücretlendirme listesi de paylaşılanlar arasında yer aldı.

Volkswagen Golf’ün yeni modellerinin tanıtımında ilk olarak Golf GTI ardından ise Golf GTD ve Golf R modellerinin tanıtımı gerçekleştirilecek. Benzin, güç ve tork açısından birbirinden ayrım gösteren bu modeller de yine dünya çapında ilgi gösterilen modeller arasında yer alıyor. Beklenen modellerinin tanıtımının Cenevre Fuarı’nda yapılacağı tahmin ediliyor.

2021 senesinde yeni Golf araçların Highline, Comfortline ve midline modellerinde nasıl bir ücretlendirme yapıldığı da belli oldu. Aşağıdaki kısımda araçların paketlerine göre fiyatları yer alıyor.

Golf 1.0 TSI 115 - 158.100,00 TL

Golf 1.0 TSI 115 PS DSG - 175.700,00 TL (midline plus)


Golf 1.0 TSI 115 PS DSG - 184.400,00 TL (comfortline)

Golf 1.0 TSI 115 PS DSG -199.600,00 TL (highline)

Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 199.200,00 TL (comfortline)

Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 229.700,00 TL (highline)

Golf 1.6 TDI 115 PS Manuel - 193.700,00 TL

Golf 1.6 TDI 115 PS DSG - 211.300,00 TL

Golf 1.6 TDI 115 PS Manuel - 209.200,00 TL

Golf 1.6 TDI 115 PS DSG 236.800,00 TL



Son Güncelleme: 22.10.2020 23:23
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Anahtar Kelimeler:
VolkswagenGolf
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