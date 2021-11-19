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Web programcısı ne iş yapar? Web programcısı maaşları ne kadar?

Web programcısı, web sayfası tasarımı yapan ve programlama dilleri yardımı ile etkileşimli web uygulamaları hazırlamakla görevli personeldir. Peki, web programcısı maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

19 Kasım 2021 Cuma 11:28
Web programcısı ne iş yapar? Web programcısı maaşları ne kadar?
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Web programcısı, web sayfası tasarımı yapan ve programlama dilleri yardımı ile etkileşimli web uygulamaları hazırlamakla görevli personeldir. 

Web programcısı maaşları ne kadardır?

Web programcısı maaşları aylık ortalama 3170 TL'dir. Bu işi yapan kişilerin aylık minimum aldıkları ücret 2826 TL iken maksimum aldıkları ücret 3780 TL'dir.

Web programcısı olmak isteyen kişilerin en az ortaöğretim mezunu olması gerekiyor.

Web programcısı ne iş yapıyor?

Web programcısının yaptığı iş şunlardır;

- İhtiyaçları değerlendirerek istenen projenin analizini yapmak,

- İhtiyaçlara göre gerekli araştırmanın yapılması,

- Analizi yapılan projenin küçük bölümlere ayırmak,

- Web sitesinin görsel tasarımını yapmak,

- Web sitesinin temel veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanarak kod yazılması,

- Arayüzle veri tabanının uyumunun denetlenmesi,

- Tasarlanmış sitenin yerel yayınının yapılarak test edilmesi,

- Web sitesinin yayınlanarak yönetilmesi,

- Mesleki gelişimle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi.

Web programcısı meslek ana grubu 

Profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek alt ana grubu

Bilgi ve iletişim teknolojisiyle alakalı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek grubu

Yazalım ve uygulama geliştiricileriyle analistleri

Meslek birim grubu

Web ve çoklu ortam geliştiricileri

Web programcısı meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre meslek kodu 2513.02'dir.


Son Güncelleme: 19.11.2021 11:28
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