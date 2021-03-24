Waves Coin nedir, nasıl alınır? Waves platdormu hakkında bilgiler

Son dönemde kripto paralar oldukça değer kazandı. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerinin yanı sıra Waves de şu sıralar popüler olmaya başladı.

Waves nedir?

Waves, 2016 yılında kurulan blok zinciri tabanlı bir platform ve sanal para birimidir. Waves, paylaşımlı altyapı, kolay kullanım ve yüksek fonksiyonlu yapısıyla her bireyin kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmış bir platformdur. Toplam 100 milyon adet Waves bulunmaktadır.

Cüzdanınızda 10 bin Waves yoksa blok üretimi için işlem ücretine dahil olup Waves Coin kiralayabilirsiniz. Bu durum madencilik havuzuna veya bulut madenciliğine benzemektedir. Eğer kiraladığınız kişiler blok zinciri tamamlayabilirse elde edilen gelirler Waves Coin’in sahibine gider. Bu kişi ise size elde ettiği gelirden pay verir. Sizde kendi tokenizi birkaç dakikada oluşturabilirsiniz.

Waves ne işe yarar?

Dolaşımda ne kadar Waves var?

Waves ile kendi kripto paranızı akıllı kontrat programlaması yapmadan piyasaya sürebilirsiniz. Bu program yerine tokenlarınız script aracılığıyla Waves blok zincirinde işleyen hesaplar üzerinden çalışır.

Waves Tokeni Tokenler, platformdaki tüm işlemlerden sorumludurlar. Waves tokenleri, ağı ve platformdaki tüm varlıkları güvence altında tutar. Önek vermek gerekirse, varlıkları aktarmak istediğinizde ya da para birimindeki çeşitli varlıkları cüzdanınıza çekmek istediğinizde aynı tokenler kullanılmaktadır. Waves, ölçekleme sorumlarını engellemek için ise iki katmanlı bir mimari kullanır.

Waves tokeni nasıl çalışır?

Waves tokenleri hafif nodeler, Blockchain’i asla indirmedikleri için işlem teyitlerinde tam node’lere bağımlıdırlar. Bağlantıları Scorex platformunun yardımıyla gerçekleştirilir. Yani hafif nodeler işlemlerin tam tarihini indirmenin aksine mevcut ağ durumu kullanılır. Ağ durumu ise ödeme doğrulama sürecinin arkasındaki ayrıntıları belirlemek için kullanılmaktadır. Şu an bir Proof of Stake algoritmasıyla yerinde tutulan yaklaşık 1 milyon Waves bulunmaktadır. PoF sistemi tokenlerinizi geçici olarak tüm nodelere vererek bahsinizi almanıza olanak tanır. Ancak tam bir staking modunu çalıştırmak için 10 bin Waves’e ihtiyacınız vardır.