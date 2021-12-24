Vodafone kredi notu sorgulama nasıl yapılır?

Banka kredi notu sorgulama işlemleri 2021 yılında da GSM operatörleri aracılığı ile yapılabilmektedir. Vodafone da bu işlemin yapılabildiği operatörler arasında yer almaktadır. Operatörler tarafından KKB puan sorgulama işlemleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Fakat, sms yolu ile yapacağınız findeks kredi notu öğrenme işlemleri ne yazık ki ücretsiz olmamaktadır. T.C. kimlik numaranız ile birlikte kredi notu sorgulama işlemini 1122 ‘ye bir sms atarak gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Vodafone ‘dan puan sorgulama işlemi yaparak cihaz alım da yapabilme imkanınız bulunmaktadır. Turkcell ile Türk Telekom operatörleri sayesinde de kredi notu sorgulama işlemlerinizi çok rahatlıkla geçekleştirebilirsiniz.

Findeks kredi notu nedir?

Bankalardan kredi ihtiyacınızı karşılayabilmek için öncelikle müşterilerin kendi kredi notlarının ne kadar olduğunu bilmeleri gerekiyor. Banka kredi notları bir anlamda sizin banka ile ilişki içinde olduğunuz dönemlerde göz önünde bulundurularak hazırlanmakta olan bir rapordur. Başka bir deyişle de müşterinin kredi kanesi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kendinize ait bir kredi kartınız mı var? Kredi notumu hiç etkilemez diye ödemesini yapmadığınız borçlarınız bile kredi notunuzu direkt olarak etkileyen kriterler arasındadır.

Vodafone aracılığı ile T.C. kimlik numarası ile kredi notu sorgulama işlemi?

Kredi notunun ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen Vodafone operatör kullanıcısı kişiler tarafından sorgulama işlemini yapabilmenin tek yolu 1122 SMS numarası ile findeks kredi notunu öğrenme hizmetidir. Bunu yapabilmek için de cep telefonunuzun mesaj gönderme kısmına giriş yaparak T.C. kimlik numaranızı yazın ve bir boşluk bırakarak doğum yılınızı yazın ve ardından da 1122 ‘ye kısa mesaj olarak gönderin. Yalnız, yapacağınız bu mesaj ile kredi notu sorgulama işlemi ücretsiz değildir ve sizden yatığınız bu işlem için hem KDV hem de ÖTV dahil olmak üzere toplamda 14 TL ‘lik bir ücret kesintisi yapılacaktır.

Vodafone KKB puanı sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

GSM operatörleri aracılığı ile kredi notu sorgulama işlemi yapabilmek artık çok kolay. Turkcell ya da Vodafone gibi GSM operatörleri aracılığı ile kredi notu sorgulama işleminizi nasıl yapacağınızın detaylarını anlatacağız.

Öncelikle cep telefonunuzu elinize alın ve mesaj bölümünü açın.

Yeni mesaj kısmına tıklayın ve alıcı kısmına da 1122 yazın.

Mesaj gir bölümüne ise sırası ile T.C. KİMLİK NUMARASI, bir boşluk bırakın ve DOĞUM YILI yazın.

SMS ‘i gönderin ve cevap gelmesi için bekleyin.

Yapmış olduğunuz bu işlem birkaç dakika içinde gerçekleşmiş olacaktır. Vodafone kredi notu sorgulama işleminizin ücreti ise sadece 14 TL. faturasız hat kullanıcılarının bu sorgulama işlemini yapabilmeleri içinse hatlarında yeterli miktarda bakiyeleri olması gerekiyor. Ayrıca yapmış olduğunuz bu sorgulama işlemi sayesinde de bankanıza giderek görüşme sağlamanıza gerek kalmamaktadır.

Bankalar tarafından oluşturulan KKB Risk Raporu ‘na da bütün bankalar bu sisteme erişebildiği gibi GSM operatörleri ile BMK Ekspress gibi sistemlerde erişim sağlamaktadır. İlk defa kredi notu sorgulama işlemi yapacak olan kişiler ise en ucuz kredi notu sorgulama yöntemi olan BMK Ekspress sistemi üzerinden sadece 1 TL karşılığında risk raporlarını öğrenebilirler.

Kredi notu düşük olan kişilerin de bu kapsamda yapmaları gereken tek şey ise kredi notlarını yükseltmektir. Sürekli olarak bankadan kredi çeken fakat ödemesini ise günü gününe gerçekleştiren kişiler de bankalar ile hiçbir şekilde muhatap olmayan kişilere göre daha da avantajlı bir durum içerisinde olabilirler.

Ücretsiz olarak kredi notu sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Cep telefonuna gelen bu şifre e – devlet ekranı üzerinde açılan ‘’ Rapor Şifresi ‘’ bölümüne yazılmalıdır. Daha sonra da ‘’ Raporu Görüntüle ‘’ kısmı ile de sorgulama işlemine devam edilmelidir.

Vodafone da dahil olmak üzere diğer operatörler üzerinden kredi notu sorgulama işlemi 1122 ‘ye SMS göndererek yapılmaktadır. Ancak bu yöntem bütün hat sahibi kullanıcıları için ücretli bir işlemdir. Herhangi bir ücret karşılığı olmadan kredi notu sorgulama işlemini yapmak istiyorsanız eğer e – Devlet şifreniz ile birlikte kredi notunuzun sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E – devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Risk Merkezi Raporu Başvurusu sayfasına geçiş yapabilirsiniz ve Kredi Limit ile Borç Bilgileri sayfası üzerinden de yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Size özel olan findeks kredi notu raporunuz iletilecektir. Hiçbir ücret ödemesi yapmadan sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. Yapılan başvuru işleminin ardından ise kişinin cep telefonuna Risk Merkezinden bir kısa mesaj gelecek.Bu şekilde de kredi kartı borcu gibi olan bütün borç bilgileriniz ise ekranda karşınıza çıkacaktır. Kredi notu sorgulama işleminizi bu yöntem sayesinde de hiçbir ücret ödemeden yapmanız mümkün.

E – devlet sistemi üzerinden kredi notu sorgulama işlemi sayesinde vatandaşların sahip oldukları bütün borç bilgileri, ödenmemiş olan borçlarının faizleri ve yasal takip durumları da son 10 yıla kadar gösterilmektedir.

Kredi notu yükseltme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Diyelim ki; bir kredi borcunuz var ve ödemesini yapmadınız. Daha sonra da bu borcunuza yapılandırma işlemi uyguladınız ve artık borçlarını düzenli bir şekilde ödemeye başladınız, fakat yine nakit ihtiyacınız doğdu ve hemen bankaların kapısına yöneldiniz. Ödemelerimi düzenli olarak yapıyorum ve buna bağlı olarak da kredi notum yüksektir diye düşünmeyin çünkü, kara listede olan ve sicili de bozuk olan banka müşterilerinin sicilleri tam olarak 5 yıl sonra temizlenmektedir. Kredi notunu yükseltmek isteyen kişilerin ödemelerini düzenli olarak yapmaları, kredi kart borçlarının en azından asgari olan tutarlarının ödemesini aksatmamaları ve mevduat hesaplarına da düzenli bir şekilde para yatırıyor olmaları gerekiyor.

Borçlarınız ödenmeyecek kadar çok ise ve o zaman farklı bankalara yapmanız gereken tek bir şey var o da yapılandırma işlemidir. Yapılandırma işlemi için talepte bulunarak bankalar ile görüşme sağladığınızda dikkat etmeniz gereken tek şey ise bankaların güncel faiz oranlarının ne kadar olduğudur. Çünkü faiz oranı en düşük olan bankaya borç transferi yaptığınız zaman hem borçlarınızı tek bir çat altında toplamış oluyorsunuz hem de faiz, dosya masrafı vb. olan çok fazla ağır yük altına da girmiyorsunuz. Ödemelerinizi ise tek bir gün bile aksatmadığınız durumda ise kredi notunuzun da yükseldiğini göreceksiniz. Sms yolu üzerinden de kredi notu sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Bankalar aracılığı ile kredi notu sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Oluşturulan bankacılık sistemleri üzerinde ücret karşılığı olmadan kredi sorgulama işlemi yapılamamaktadır. Bu durum karşısında da okurlarımız kredi talep etmek amacı ile bankalar ile görüşme sağladıkları zaman, kredi geçmişlerinin incelemesi yapıldığı esnada bireysel müşteri danışmanlarına kredi notlarının ne olduğunu sorarak da ücretsiz bir şekilde öğrenebilmektedirler. Fakat, banka şubesine gittiğiniz zaman kredi notumun ne olduğunu öğrenmek istiyorum derseniz eğer sizden bu işlem için belli bir ücret talebinde bulunacaklardır.

Bankaların mobil uygulamaları üzerinden veya intenet bankacılığı sistemleri üzerinden de kredi notunuzun sorgulama işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz. Garanti Bankası, Akbank, Ziraat Bankası gibi bankalar da kredi notu sorgulama işlemleri için hizmet veriyorlar. Kredi notu sorgulama işleminin ardından çıkan sonuca göre de bankanızdan kredi alabilme durumunuz da ortaya çıkmış olacaktır.

Kredi risk raporu puanlarına göre de kredi kullanma kabiliyetiniz aşağıda belirtilmiş olan aralıklara göre belirlenmiş olacaktır.

Tabloda yer alan kredi notu aralıkları, risk grupları ile kredi kullanabilme ihtimalleri de yer alıyor. 1100 ve üzerinde bir kredi notuna sahip olan kişilerin kredi başvuruları ise ilgili banka tarafından kabul edilecektir.