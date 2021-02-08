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Vodafone Faturaya ek telefon almak için gerekli şartlar, belgeler

Vodafone faturalı hat kullanıcılarına faturaya ek telefon alma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar Vodafone faturaya ek telefon almak için gerekli şartlar ve belgeleri araştırıyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 11:13
Vodafone Faturaya ek telefon almak için gerekli şartlar, belgeler
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Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden Vodafone kullanıcılarına faturaya ek telefon satın alma imkanı veriyor. Vodafone faturalı hat kullanıcıları faturalarına ek olarak Samsung, Apple ve diğer model telefonları taksitle alma şansı tanıyor.

Vodafone faturaya ek telefon almak için gereken şartlar ve belgeler

Vodafone faturalı hat kullanıcılara taksitle telefon satın alma imkanı tanıyor. Ancak taksitle telefon almak için bazı şartlara uygun olunması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

  • En az 8 ay faturalı hat kullanıcısı olmak,
  • Fatura ödemelerinin gecikmeden ve düzenli olarak yapılması,
  • Kara listede yer almamak,
  • Kredi notunun yüksek olması,
  • Daha önce 2 tane cihaz almış olanlar da üçüncü kez taksitle cihaz alamıyor.

Vodafone faturaya ek telefon almaya ilişkin bilgi müşteri hizmetlerinden alınabilir. Vodafone müşteri hizmetleri 0542 542 00 00’dır.

Faturaya ek telefon kalan taksitleri öğrenme

Vodafone faturaya ek telefon almış olan kişiler ne kadar taksitlerinin kaldığını Vodafone resmi sitesinden sorgulama yaparak veya e-Devlet sistemi üzerinden borç sorgulama yaparak öğrenebiliyor.

Faturaya ek alınan telefonlar genel olarak taksitli şekilde ödeniyor. Ancak kullanıcı borcunu toplu olarak ödemek isterse, toplu ödeme talebinde bulunabiliyor. Toplu yapılan ödemelerde de belli oranda indirimler yapılmaktadır.

Vodafone faturaya ek iade

Vodafone faturaya ek telefon alan kişiler cihazdan memnun kalmamaları durumunda cihazı 14 gün içerisinde geri iade yapabiliyor. Ürün kaynaklı sorun olması halinde cihazın değiştirilmesi ve iadesi yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 08.02.2021 11:13
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VodafoneFaturaya Ek Telefon
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