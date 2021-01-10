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Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?

Vatandaşların uzun süredir beklediği vergi yapılandırma başvuruları uzatıldı. 17 Kasım itibari ile başlayan vergi borcu yapılandırmasının son başvuru tarihi vatandaşlar tarafından en çok aranan sorular arasına girdi. Peki vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır, bitiş tarihi ne zaman? sorularının cevabı ve daha fazla detayı sizler için araştırdık.

10 Ocak 2021 Pazar 20:23
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?
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Resmi olarak 17 Kasım 2020 tarihinde başlayan vergi yapılandırması vergi borcu olan vatandaşlar için bir kolaylık sağladı. Vergi borcu yapılandırılmasının nasıl yapıldığını ve ne zaman biteceğini araştıran vatandaşlar için vergi yapılandırması ile ilgili bütün detaylar haberimizde yer verdik. 

Vergi yapılandırılması uzatıldı mı?

 

31 Aralık 2020’de sona erecek olan vergi yapılandırılma kararı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başvuru işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar tarafından çokça merak edilen vergi yapılandırılma başvuru sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu Cumhurbaşkanı kararına göre son başvuru tarihi bir ay uzatıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre 31 Aralık 2020’de bitecek olan vergi yapılandırma başvuru tarihi ve ilk taksitin ödeme süresi bir ay süreyle uzatıldı. 

Vergi yapılandırılması nasıl yapılıyor?

Vatandaşlar, yapılandırma başvurusu yapmak için intenet vergi dairesinin (https://ivd.gib.gov.tr/) intenet adresine girmeleri gerekmektedir. Sayfada ilk önce ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılmalıdır. Çıkan ekrandan vatandaşlar, ödeme planlarını seçerek işlemlerini yapabilirler. En fazla 18 taksitle ödenecek olan borçlar taksitle iki ayda bir ödenecektir. Vergi yapılandırma kapsamında yapılandırılabilecek borçlar şunlardır: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarıdır. Peşin olarak borcunu ödemek isteyen vatandaşlara ise indirim yapılmaktadır. 

Vergi yapılandırmasın son durum nedir?

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında 6 milyon 575 bin mükellef başvuruda bulunurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin TL alacak yapılandırılmıştır. Yoğun olarak ilgi gösterilen yapılandırmada vatandaşlar 28 Aralık 2020 tarihine kadar 1 milyar 280 milyon TL ödeme yaptı. Başvuru yapan vatandaşlara vergi borçlarının ödenmesi konusunda peşin ya da 6,9,12 ve 18 taksit imkanı sunuluyor. 



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:23
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Vergi YapılandırmaBorçVergi Yapılandırma Başvurusu
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