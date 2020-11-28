İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

Vergi ve cezaları 2021 artış oranı kaç oldu?

2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete' de tebliğ yayımlandı. Vergi ve cezalarda artma oranını belirleyen yeniden değerlenme oranı kesinleşti. Bu oran yüzde 9,11 şeklinde belirlendi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 22:36
Vergi ve cezaları 2021 artış oranı kaç oldu?
Takip Et:

Vergi ve cezalarda artış oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete’ de bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğe göre 2021 yılında yeniden değerlendirme oranı yüzde 9,11 şeklinde belirlendi. Vergi ve cezalar artarken bu oran kullanılacaktır.

Vergi ve cezalarda artma oranını belirleyen yeniden değerlenme oranı kesinleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’ de yayınlamış olduğu tebliğe göre önümüzdeki yıl yeniden değerleme oranı 9,11 olacaktır.

Bu durumda,  seneye motorlu taşıtlar vergisi, trafik ve vergi cezaları bu orana göre artacaktır.

Resmi Gazete’ de yayımlanan tebliğde yer verilen ifadeler şunlardır:

‘’Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup  bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. ‘’  



Son Güncelleme: 28.11.2020 22:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021 Yeniden Değerleme OranıZam Oranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği

Popüler Haberler

Yeni hafta kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Covid19 için yeni yasaklar olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasakları gelecek mi?
Milli Piyango çekilişleri ne zamandır, hangi tarihlerde çekilir? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı öpüşme ifşa videosu sosyal medyada gündemi salladı!
Vergi ve cezaları 2021 artış oranı kaç oldu?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 29 Kasım 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hafta sonu marketler açık mı, marketler saat kaça kadar açık?
2021 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Gelinim Mutfakta 4 Ekim Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
İncir Ağacı Dizisi oyuncuları kimler? Hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor?
BluTV Alef 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
Mide botoksu nasıl uygulanır? Mide botoksu kilo vermek için yapılır mı?
Sen Çal Kapımı dizisinin konusu ne? Fox tv Sen çal kapımı ne zaman başlayacak?
Asgari ücret 2021 brüt - net beklentisi ne kadar? 2021 Asgari ücret ne zaman belli olur?
Hafta sonu çocuklar saat kaçta sokağa çıkabilir? Çocukların sokak izni kaçta başlıyor?
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
27. Dönem POMEM parkuru nasıl olacak, parkur zor mu?
Gönül Dağı dizisinin Selami'yi Eser Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Bir Annenin Günahı dizisinde Çetin karakterini Emre Kınay canlandırıyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.