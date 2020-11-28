Vergi ve cezaları 2021 artış oranı kaç oldu?

Vergi ve cezalarda artış oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete’ de bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğe göre 2021 yılında yeniden değerlendirme oranı yüzde 9,11 şeklinde belirlendi. Vergi ve cezalar artarken bu oran kullanılacaktır.

Vergi ve cezalarda artma oranını belirleyen yeniden değerlenme oranı kesinleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’ de yayınlamış olduğu tebliğe göre önümüzdeki yıl yeniden değerleme oranı 9,11 olacaktır.

Bu durumda, seneye motorlu taşıtlar vergisi, trafik ve vergi cezaları bu orana göre artacaktır.

Resmi Gazete’ de yayımlanan tebliğde yer verilen ifadeler şunlardır:

‘’Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. ‘’