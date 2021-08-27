Vergi ve ceza yapılandırması yapamayanlar dikkat! 1 ay daha uzatıldı..

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olan borçlar için yürürlüğe sokulan kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede yeniden değişikliğe gidildi. Kamu borcu olan vatandaşlar için getirilen ve sigorta primleri, GSS primleri ve işsizlik primleri sigortası primlerinin yanı sıra 30 Nisan tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları bir çok kalemi içeren borçların yapılandırma başvurusu için belirlenen tarih 1 ay daha uzatıldı.
36 AYA VARAN ÖDEME İMKANI
Yapılandırma kapsamında dahil olan vatandaşlar borçlarını 2'şer aylık periyotlarla ile 18 aya varan taksitle ödeme şansına sahip olabiliyor. Bu dudumda 18 ay seçeneğini seçen borçlu, borcunu 36 ayda ödüyor.
Son Güncelleme: 27.08.2021 11:04