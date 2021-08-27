Vergi ve ceza yapılandırması yapamayanlar dikkat! 1 ay daha uzatıldı..

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olan borçlar için yürürlüğe sokulan kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede yeniden değişikliğe gidildi. Kamu borcu olan vatandaşlar için getirilen ve sigorta primleri, GSS primleri ve işsizlik primleri sigortası primlerinin yanı sıra 30 Nisan tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları bir çok kalemi içeren borçların yapılandırma başvurusu için belirlenen tarih 1 ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve başvurusu 30 Ağustos tarihi olarak belirlenen yapılandırma işlemleri için alınan yeni kararda bu süre 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda kamu borcu olan vatandaşlar borçlarını peşin ödemeleri hainde borçlarından kurtulurken, taksitli ödeme seçenekleri ile birçok avantajdan da yararlanmış olacak.

36 AYA VARAN ÖDEME İMKANI

Yapılandırma kapsamında dahil olan vatandaşlar borçlarını 2'şer aylık periyotlarla ile 18 aya varan taksitle ödeme şansına sahip olabiliyor. Bu dudumda 18 ay seçeneğini seçen borçlu, borcunu 36 ayda ödüyor.