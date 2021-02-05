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Vergi levhası nedir? 2021 Kimler vergi levhası almak zorundadır?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Vergi levhası nedir? Kimler vergi levhası almak zorundadır? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Vergi levhası nedir? Kimler vergi levhası almak zorundadır? ile ilgili gelişmeleri 5 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 20:14
Vergi levhası nedir? 2021 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
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Vergi levhası işletmelerin bulundurmak zorunda olduğu belgeler arasında yer almaktadır. Mağazalar, şubeler ve dükkanlar olmak suretiyle yerlerinde mükelleflerin asmakla zorunlu olduğu belgeler arasında olmasına rağmen yapılan yeni düzenlemeyle birlikte vergi levhası asma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Vergi levhası nedir?

Satış yapılan bütün alanlarda asılması mecburi tutulan bir belge olan vergi levhası ile kazanç tutarı ile buna karşılık vergi miktarını gösteren bir belge niteliği taşımaktadır. Hangi ürünler için ne kadar vergi alındığını gösteren vergi levhaları Maliye Bakanlığı tarafından verilir.

2021 Vergi Levhası alma işlemleri

Vergi levhası almak son derece kolaydır. Vergilere dair beyannamelerin verilmesini müteakip vergi levhaları Gelir İdaresi Başkanlığı enformasyon işlem sisteminde oluşturuluyor. İntenet Vergi Dairesi hesabına aktarılmış olan vergi levhası mükellefler tarafından çıktı alınmak suretiyle işyeri dosyası içerisine transfer edilmektedir. Hesaba giriş yaptıktan sonra sorgulamalar bölümüne giriş yapıp Vergi Levhası Oluşturma seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.

2021 Vergi Levhası asmak mecburi midir?

Vergi levhası almak önceden zorunluydu ancak şuanda mecburi değildir. Satış işlemi yapan bütün şube ve satış mağazalarında mükelleflerin okunması ve görünür yere asılması gerekmekteydi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:14
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Vergi Levhası
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