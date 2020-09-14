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Vergi levhası nedir? 2020 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler

Vergi levhası nedir? Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 14 Eylül 2020 Pazartesi günü de gündemde! Siz de Vergi levhası nedir? Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler haberi için 14 Eylül 2020 Pazartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:23
Vergi levhası nedir? 2020 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
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Vergi levhası işletmelerin bulundurmak zorunda olduğu belgeler arasında yer almaktadır. Mağazalar, şubeler ve dükkanlar olmak suretiyle yerlerinde mükelleflerin asmakla zorunlu olduğu belgeler arasında olmasına rağmen yapılan yeni düzenlemeyle birlikte vergi levhası asma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Vergi levhası nedir?


Satış yapılan bütün alanlarda asılması mecburi tutulan bir belge olan vergi levhası ile kazanç tutarı ile buna karşılık vergi miktarını gösteren bir belge niteliği taşımaktadır. Hangi ürünler için ne kadar vergi alındığını gösteren vergi levhaları Maliye Bakanlığı tarafından verilir.

2020 Vergi Levhası alma işlemleri

Vergi levhası almak son derece kolaydır. Vergilere dair beyannamelerin verilmesini müteakip vergi levhaları Gelir İdaresi Başkanlığı enformasyon işlem sisteminde oluşturuluyor. İntenet Vergi Dairesi hesabına aktarılmış olan vergi levhası mükellefler tarafından çıktı alınmak suretiyle işyeri dosyası içerisine transfer edilmektedir. Hesaba giriş yaptıktan sonra sorgulamalar bölümüne giriş yapıp Vergi Levhası Oluşturma seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.

2020 Vergi Levhası asmak mecburi midir?

Vergi levhası almak önceden zorunluydu ancak şuanda mecburi değildir. Satış işlemi yapan bütün şube ve satış mağazalarında mükelleflerin okunması ve görünür yere asılması gerekmekteydi.



Son Güncelleme: 14.09.2020 15:23
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Vergi Levhası
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