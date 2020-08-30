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Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?

08:41 sularında basına yansıyan Vergi levhası nasıl çıkarılır? vergi levhası ne kadar sürede çıkar? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ağustos 30 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

30 Ağustos 2020 Pazar 08:41
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
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Vergi levhası işletmelerin bulundurmak zorunda olduğu belgeler arasında yer almaktadır. Mağazalar, şubeler ve dükkanlar olmak suretiyle yerlerinde mükelleflerin asmakla zorunlu olduğu belgeler arasında olmasına rağmen yapılan yeni düzenlemeyle birlikte vergi levhası asma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Vergi levhası nedir?


Satış yapılan bütün alanlarda asılması mecburi tutulan bir belge olan vergi levhası ile kazanç tutarı ile buna karşılık vergi miktarını gösteren bir belge niteliği taşımaktadır. Hangi ürünler için ne kadar vergi alındığını gösteren vergi levhaları Maliye Bakanlığı tarafından verilir.

2020 Vergi Levhası alma işlemleri

Vergi levhası almak son derece kolaydır. Vergilere dair beyannamelerin verilmesini müteakip vergi levhaları Gelir İdaresi Başkanlığı enformasyon işlem sisteminde oluşturuluyor. İntenet Vergi Dairesi hesabına aktarılmış olan vergi levhası mükellefler tarafından çıktı alınmak suretiyle işyeri dosyası içerisine transfer edilmektedir. Hesaba giriş yaptıktan sonra sorgulamalar bölümüne giriş yapıp Vergi Levhası Oluşturma seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.

2020 Vergi Levhası asmak mecburi midir?

Vergi levhası almak önceden zorunluydu ancak şuanda mecburi değildir. Satış işlemi yapan bütün şube ve satış mağazalarında mükelleflerin okunması ve görünür yere asılması gerekmekteydi.



Son Güncelleme: 30.08.2020 08:41
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Vergi Levhası
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