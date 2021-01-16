İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Vergi Levhası asmak mecburi midir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Vergi Levhası asmak mecburi midir? Vergi levhası bulundurma zorunluluğu başlıklı haberimizi, 16.01.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:33
Vergi Levhası asmak mecburi midir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu
Takip Et:

Vergi levhası işletmelerin bulundurmak zorunda olduğu belgeler arasında yer almaktadır. Mağazalar, şubeler ve dükkanlar olmak suretiyle yerlerinde mükelleflerin asmakla zorunlu olduğu belgeler arasında olmasına rağmen yapılan yeni düzenlemeyle birlikte vergi levhası asma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Vergi levhası nedir?

Satış yapılan bütün alanlarda asılması mecburi tutulan bir belge olan vergi levhası ile kazanç tutarı ile buna karşılık vergi miktarını gösteren bir belge niteliği taşımaktadır. Hangi ürünler için ne kadar vergi alındığını gösteren vergi levhaları Maliye Bakanlığı tarafından verilir.

2021 Vergi Levhası alma işlemleri

Vergi levhası almak son derece kolaydır. Vergilere dair beyannamelerin verilmesini müteakip vergi levhaları Gelir İdaresi Başkanlığı enformasyon işlem sisteminde oluşturuluyor. İntenet Vergi Dairesi hesabına aktarılmış olan vergi levhası mükellefler tarafından çıktı alınmak suretiyle işyeri dosyası içerisine transfer edilmektedir. Hesaba giriş yaptıktan sonra sorgulamalar bölümüne giriş yapıp Vergi Levhası Oluşturma seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.

2021 Vergi Levhası asmak mecburi midir?

Vergi levhası almak önceden zorunluydu ancak şuanda mecburi değildir. Satış işlemi yapan bütün şube ve satış mağazalarında mükelleflerin okunması ve görünür yere asılması gerekmekteydi.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vergi Levhası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi Nene’yi kim canlandırıyor? İpek Çiçek'in biyografisi
Bir Annenin Günahı Nazan kimdir? Nefise Karatay biyografisi
Vergi Levhası asmak mecburi midir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisi Suna kimdir? Özge Özberk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Ertürk oynadığı diziler
16 Ocak 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı 16 Ocak 2021 Cumartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık doğum tarihi
Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
Kimler Doğum Parası Alabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 2020 Doğum Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Turkcell herkese bedava internet dağıtacak! Bedava internet nasıl yapılır?
Survivor Elif neden yok, sakatlandı mı? Ne zaman yarışmaya başlayacak?
Gül Gölge Kerem Gönlüm olayı nedir? Dava konusu ne?
Ücretsiz maske ne zaman gelecek? PTT ücretsiz maskeleri ne zaman teslim edecek?
Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri Kimdir? Berk Atan dizideki rolü ve hayatı
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakterini kim canlandırıyor? Ekinsu Kansu biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisi Sadri karakteri kimdir? Musa Uzunlar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yer aldığı dizi ve film yapımları
Bir Annenin Günahı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.