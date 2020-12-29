Vergi dilimi nedir, nasıl hesaplanır? Vergi dilimleri belli oldu mu?

2020’nin son günlerinde vatandaşların diğer merak ettiği konu ise Vergi dilimi. Vergi kesintisi olarak hayatımızda olan bu uygulama devlet çalışanları için toplam aldığı ücret geliri belirli limitleri aştığı taktirde vergi kesilmektedir. Bu oranlar ise %15’den başlamaktadır. Vatandaşın aldığı ücrete yansıtılmaktadır.
Vergi Dilime ne demektir?
Vergi dilimi hesaplamak için nelere dikkat edilmeli?
Genellikle brüt ücret alanlar sigorta primlerin ve vergiler düşülerek net maaşlar hesaplanmaktadır. Çalışan vatandaşlar için yılda %15 gibi bir oranla vergi kesintisi başlamaktadır. Daha sonra ise diğer aylarda bu vergi oranları %20 veya daha yüksek miktarlara çıkabilmektedir. Artan vergi oranının sayesinde de brütten alınan maaş vergi artışından kaynaklı çalışan bireyin kazandığı net maaşta bu bağlamda azalma göstermektedir.
2021 için Vergi Dilimleri
2021 yılı için vergi dilimleriyle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.