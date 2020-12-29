Vergi dilimi nedir, nasıl hesaplanır? Vergi dilimleri belli oldu mu?

2020’nin son günlerinde vatandaşların diğer merak ettiği konu ise Vergi dilimi. Vergi kesintisi olarak hayatımızda olan bu uygulama devlet çalışanları için toplam aldığı ücret geliri belirli limitleri aştığı taktirde vergi kesilmektedir. Bu oranlar ise %15’den başlamaktadır. Vatandaşın aldığı ücrete yansıtılmaktadır.

Vergi Dilime ne demektir?

Vergi dilimi hesaplamak için nelere dikkat edilmeli?

Çalışan vatandaşların öneğin aralık ayı maaşları ocak ayında yatarsa büyük ihtimalle vatandaşlar aldıkları maaşlarda kesinti yaşayabilirler. Brüt ücret değişmezken net maaş alanlar kesinti yaşayabilirler bu kesintinin nedeni ise vergilerdir. Devlet bu olaya “vergi dilimi” demektedir. Kısaca devlette çalışanlar gelirleri üzerinden yapılan oransal kesinti olarak ifade edebiliriz.

Genellikle brüt ücret alanlar sigorta primlerin ve vergiler düşülerek net maaşlar hesaplanmaktadır. Çalışan vatandaşlar için yılda %15 gibi bir oranla vergi kesintisi başlamaktadır. Daha sonra ise diğer aylarda bu vergi oranları %20 veya daha yüksek miktarlara çıkabilmektedir. Artan vergi oranının sayesinde de brütten alınan maaş vergi artışından kaynaklı çalışan bireyin kazandığı net maaşta bu bağlamda azalma göstermektedir.

2021 için Vergi Dilimleri

2021 yılı için vergi dilimleriyle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı.



