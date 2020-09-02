Vergi Borcu Yoktur belgesi nasıl alınır? Vergi Borcu Yoktur belgesi nereden alınır?

Devlet kurumlarında yapılacak ödeme işlemleri için genellikle gerekli olan belgelerden bir tanesi olan resmi imzalı vergi borcu yoktu belgesinin nasıl ve nereden alınabileceği merak edilmeye devam ediyor. Devlette işi olmasına karşın talep edilen vergi borcu yoktur belgesinin nasıl alınacağı pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor.

Vergi Dairesinden vergi borcu yoktur yazısı alma işlemi nasıl yapılır?

Vergi borcu yoktur yazılı kağıdını alabilmek için iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki tahmin edildiği üzere vergi dairesinden alınacak belgedir. Bunun için öncelikle ikametgahınızın olduğu vergi dairesine gidilerek vezneye talep ettiğiniz belgeyi bildirmelisiniz. Daha sonrasında yapılacak sorgulamalar ile vergi borcunuzun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Vergi borcunuz yoksa ve yapacağınız işlem nedeni ile bu belge isteniyorsa talep ederek belgeyi alabilirsiniz. Belge de ise, ‘Vergi dairenize ‘9999999’ vergi numarasıyla kayıtlı olan firmamıza ilişkin vergi borcu yoktur yazısı almaya şirket çalışanlarından … … yetkilidir. Gereğinin yapılmasını arz ederim.’ Yazısı yazacaktır.

İntenet üzerinden vergi borcu yoktur yazısı alma işlemi nasıl yapılır?

Vergi dairelerine gitmek istemeyen pek çok vatandaş ise intenet üzerinden vergi borcu yoktur belgesinin alınıp alınamayacağını merak ediyor. İntenet üzerinden de vergi borcu yoktu belgesi alınabilmektedir. Bu işlemi yapabilmek için,