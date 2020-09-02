İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Vergi Borcu Yoktur belgesi nasıl alınır? Vergi Borcu Yoktur belgesi nereden alınır?

Vergi Borcu Yoktur yazısının nasıl alınacağı son günlerde merak edilmektedir. Vergi Borcu Yoktu yazısı genellikle resmi işlerde kişiden talep edilen belgelerden bir tanesidir ve bu belgenin nereden ve nasıl alınabileceği araştırılmaktadır.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:54
Vergi Borcu Yoktur belgesi nasıl alınır? Vergi Borcu Yoktur belgesi nereden alınır?
Takip Et:

Devlet kurumlarında yapılacak ödeme işlemleri için genellikle gerekli olan belgelerden bir tanesi olan resmi imzalı vergi borcu yoktu belgesinin nasıl ve nereden alınabileceği merak edilmeye devam ediyor. Devlette işi olmasına karşın talep edilen vergi borcu yoktur belgesinin nasıl alınacağı pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor.


Vergi Dairesinden vergi borcu yoktur yazısı alma işlemi nasıl yapılır?

Vergi borcu yoktur yazılı kağıdını alabilmek için iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki tahmin edildiği üzere vergi dairesinden alınacak belgedir. Bunun için öncelikle ikametgahınızın olduğu vergi dairesine gidilerek vezneye talep ettiğiniz belgeyi bildirmelisiniz. Daha sonrasında yapılacak sorgulamalar ile vergi borcunuzun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Vergi borcunuz yoksa ve yapacağınız işlem nedeni ile bu belge isteniyorsa talep ederek belgeyi alabilirsiniz. Belge de ise, ‘Vergi dairenize ‘9999999’ vergi numarasıyla kayıtlı olan firmamıza ilişkin vergi borcu yoktur yazısı almaya şirket çalışanlarından … … yetkilidir. Gereğinin yapılmasını arz ederim.’ Yazısı yazacaktır.

İntenet üzerinden vergi borcu yoktur yazısı alma işlemi nasıl yapılır?

Vergi dairelerine gitmek istemeyen pek çok vatandaş ise intenet üzerinden vergi borcu yoktur belgesinin alınıp alınamayacağını merak ediyor. İntenet üzerinden de vergi borcu yoktu belgesi alınabilmektedir. Bu işlemi yapabilmek için,

  • https://intvrg.gib.gov.tr  adresine giriş yapılması gerekir.
  • Dilekçeler başlığına tıkladıktan sonra yeni dilekçeye tıklanır.
  • Oluşturulan ekranda “Vergi Borcu Yoktur” seçeneğinin seçilmesi gerekir.
  • Oluşturulan ekranda hangi kurum için alındığını Kurum İsmi yazan kurum adı yazılır ve onaylanır.


Son Güncelleme: 02.09.2020 17:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vergi Borcu Yoktur BelgesiVergi Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası

Popüler Haberler

HAKMAR'da Çalışma koşulları ve Saatleri Kaçla Kaç Arasında?
Vergi Borcu Yoktur belgesi nasıl alınır? Vergi Borcu Yoktur belgesi nereden alınır?
2020 Finlandiya asgari ücret ve yaşam koşulları
AFAD acil durum toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?
2020 SSK, Bağ-Kur emekli maaş intibak zamları ne kadar olacak?
2020 İtalya asgari ücret ve yaşam koşulları
Kazakistan'da çalışma sonrasında ne kadar Asgari Ücret alabilir? Kazakistan market fiyatları?
Hemşire olmak için ne yapılması gerekir? Hemşire çalışma şartları nasıldır?
Hayvancılık için Kredi Veren Bankalar
GSS primi ödemeden isteğe bağlı emekli olunur mu?
Sen Anlat Karadeniz Tarık Tamar kimdir? Gerçek adı nedir? Beran Soysal hakkında bilgiler
Rüyada abdest bozmak görmek ne demektir? Rüyada abdest bozma görmenin anlamı ve tabiri
Çocuk dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor? Dizi tekrarları ne zaman?
Human Coronavirus NL63 ile yeni tip koronavirüs yani Kovid-19 arasındaki fark ne?
Tapu dairesinde istenen evraklar neler? Tapu devri için hangi belgeler gerekli? Tapu devri masrafları
Keloğlan Ak Ülkede kitabının yazarı Duran Yılmaz'a tepkiler artıyor
İŞKUR 5 Bin TL Maaş ile Alım Yapıyor! İnternetten Başvuru!
Kimsesizler Dizisinde oynaya İkiz kardeşler kimdir?
Arnavutluk Asgari Tutarı ne kadar?
Ölüm izni hangi durumlarda alınabilir? Ölüm izni kaç gündür?
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve Bedelli askerlik kredi şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.