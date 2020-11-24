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Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır? İnternet ile online adım adım vergi borcu yapılandırma

Vergi borcu yapılandırma konusu gündemden düşmezken pek çok vatandaş vergi borcu yapılandırmasının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İnternet üzerinden online olarak yapılan başvurular merak edilmeye devam ediyor.

24 Kasım 2020 Salı 16:36
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır? İnternet ile online adım adım vergi borcu yapılandırma
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Vergi borcu yapılandırma konusunda detaylı bilgiler gelmeye devam ederken başvuruların nasıl yapılacağı merak edilmeye devam ediyor.

Kanun tasarısının TBMM genel kurulundan geçmesi sonrasında vergi yapılandırma konusu taksitlendirme ve başvuru işlemlerinin nasıl olacağı konusunda araştırmalar devam ediyor.

Başvurular intenet üzerinden yapılacak

Zehra Zümrüt Selçuk tarafından işyeri sahiplerinin başvurularının e-Sigorta kanalı üzerinden yapılabilecek. Başvurular elden veya posta ile birlikte yapılabilirken aynı zamanda SGK merkezlerinden de başvuru yapılabilecek.

Yapılandırma işlemleri için aynı zamanda Vergi Dairesi intenet sitesi ve e-Devlet üzerinden de başvuru işlemleri yapılabiliyor.


İnteraktif Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden arama kısmına ‘Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgula ve Öde’ sayesinde yapılandırma işlemi başlatılabiliyor. Bunları yapabilmek için Online Vergi Dairesi intenet sitesi https://ivd.gib.gov.tr adresine veya e-Devlet borç yapılandırma sistemi olan https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-tum-yapilandirilan-vergi-borclari adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

İlk taksit son ödemeleri 1 Mart 2021

Yapılandırma ücretinin tamamını ödemek isteyenler yapacakları ödemeleri en geç 1 Mart 2021 tarihine kadar yapabilirler. Taksitle ödeme seçeneğini kullanan vatandaşlar ise ilk taksitlerini 1 Mart 2021’e kadar ödemek zorundadır.

Vergi borcu yapılandırma ödemeleri nasıl yapılacak?

Yapılan açıklamalarda başvurular yapıldıktan sonra toplam ödeme tutarı başvuru sahibine tebliğ edilecek. Borcun ana parası tahsil edilecek. Gecikme faizi ve gecikme cezaları yerine, Yurtiçi Tüketici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden enflasyon farkı alınacak. Enflasyon farkı konusunda ise kolaylıklar sunulacak. Ekim 2016 tarihine kadar enflasyon değerleri iyi seviyelerde olduğu için Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılına kadar ki Yİ-ÜFE artışları baz alınacak. Kasım 2016 sonrası enflasyon çok yüksek seviyelerde olduğu için Yİ-ÜFE artışları aylık olarak %0,35 olarak alınacak.

Başvuru sahiplerinin bu hesaplamalar sonrasında ana para ödemeleri alınacak. Borç sahipleri 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitlendirme seçeneklerinde faydalanabilecekleri belirtildi. Aynı zamanda borç sahipleri birinci ve ikinci taksit süresi boyunca tüm borçlarını ödeyerek kapatabilirler.

Ana para ödemelerini taksitle ödemek isteyenler için belirlenen faiz oranları ise 6 taksit için %4,5, 9 taksit için %8,3, 12 taksitte ödeyecekler için %10,5, 18 taksitte ödeyen vatandaşlar için ise %15 olarak belirlendi. Önek vermek gerekirse, 1.000 TL borcu olan bir vatandaş 6 aylık ödemeyi seçerse toplam ödeyeceği tutar 1.045 TL olurken aylık ödemeleri 174,17 TL olur. 18 aylık ödeme seçilirse toplam bor. 1.150 TL olurken aylık ödemeler 18 ayda 63,89 TL olarak yapılır.

Borcunu peşin ödeyenlerden enflasyon farkı %10 alınacak

Borcunu taksitlendirmesine rağmen birinci taksitinde tamamını ödemek isteyen vatandaşların borçlarında ki enflasyon farkının %90’ı silinerek sadece %10’luk enflasyon farkı alınacak. Borcun anaparasını ilk iki taksit süresinde ödeyenler için ise %50 enflasyon farkı silinecek.

Önek vermek gerekirse 1 Kasım 2016 tarihinde 10.000 TL ödemesi gereken borcu olan bir vatandaşın şu anda 17.710 TL borcu bulunur. Anaparanın %77,10’u borcu ödemediği için ceza olduğu düşünülürse borcunun tamamını ödemeye karar veren kişi ana ana parasını ödeyecektir.



Son Güncelleme: 24.11.2020 16:36
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Anahtar Kelimeler:
Vergi Borcu YapılandırmaOnlineInternetBaşvurusu
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