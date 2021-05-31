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Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?

Meclis komisyonundan geçen yapılandırma teklifinden milyonlarca vatandaş yararlanacak. Peki, vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak? İşte ayrıntılar.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi komisyondan geçti. Kapsamlı borç yapılandırması kapsamında KYK ve MTV gibi borçlar yapılandırılabilecek.

Vergi borçlarına yapılandırma teklifi kabul edildi

Meclise sunulan teklife göre vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşı vergileri, otoyol ve köprü cezaları yapılandırılabilecek. Vatandaşların 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçları yapılandırma kapsamına dahil edildi. Başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar yapılabilecek ve ilk taksit ödemelerinin Eylül sonunda yapılması gerekecek.

Pandemi sürecinde kesilen idari para cezaları kapsam dışında tutulacak.

Matrah vergi ve artırımı geliyor

Düzenleme kapsamında 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı geliyor. Matrah artırımında yer alan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının %50’si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak. Bu yapılandırmadan 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçları olan vatandaşlar yararlanacak.


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Vergi Borcu YapılandırmaMatrah Vergi
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