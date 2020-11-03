Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Vergi affı yasasının TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından vatandaşlar vergi borcu yapılandırmasına nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.

Vergi affının onaylanmasının ardından yapılan açıklamalarda yapılandırmanın detayları paylaşıldı. Buna görelar iki ayda bir ödenmek üzere toplam 36 aya kadar taksitlendirilecek. Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin yıl sonuna kadar başvurularını yapmaları gerekirken ilk ödemeler 2021 yılının Ocak ayında yapılacak. Yapılandırmaya başvuran kişilerin borçlarına uygulanan faizler de silinecek.

Yapılandırma başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesi üzerinden yapılabildiği gibi anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri üzerinden de yapılabiliyor. Online olarak başvuru yapmak isteyenler Gelir İdare Başkanlığı’nın resmi sitesine girdikten sonra kimlik bilgilerini girerek başvuru formunu doldurmalıdır. Daha sonra borçla ilgili yapılacak yapılandırma işlemleri karşınıza çıkacaktır. Bu planlardan ödemesini yapabileceğinizi seçin ve borçlu olunan vergi dairesinin seçilmesi için bulunduğunuz ili belirtin. Son olarak işlemleri onaylayın.