Vebitcoin sitesi kapandı mı? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı?

Vebitcoin sitesi kapandı mı? Borsası çöktü mü?

Birkaç gün önce Thodex kripto para borsasının kapanması sonrası şimdi de yerli borsa Vebitcoin’e erişimde sorun yaşanıyor. Siteye neden girilmiyor? Konuyla ilgili açıklama geldi mi?

Vebitcoin kapanıyor mu?

Türk para borsası, akşam saatlerinde açıklama yaparak iflas etmek üzere olduğunu söyledi. Açıklama sonrası MASAK, Vebitcoin hakkında inceleme başlattı. Banka hesaplarına bloke koyuldu. Vebitcoin’in kurucusu kim?

Şirket, iflas eşiğinde olduğunu açıkladı ve faaliyetlerini durdurduğunu belirtti.

Duyuru

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."