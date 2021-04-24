Vebitcoin sahibi kimdir, neden kapandı?

Sosyal medya da yayılan Thodex durumundan sonra vatandaşlarımızın borsaya olan karşıtlığı devam ederken bir yeni haberde Vebitcoin’den geldi. Kararlarını açıklayan Vebitcoin işlemlerini durdurma kararı alarak merakları uyandırdı. Yaptıkları açıklamaya göre ‘Son dönemde Kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenen çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürece bilgilendirme sağlayacağız.’’ diyerek açıklamada bulundular.

Vebitcoin nedir, ne zaman kuruldu?

Geçmişi 2017 yılına dayanan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş unvanını şirketi Muğla’nın Menteşe ilçesinde kurulduğu biliniyor. Kurucusu olan İlker Baş, geçmişi 4 yılığa dayanan şirketin sürekli olarak adresin değiştirdiği gündemde dolanıyor. Adres değişikliği yapması kafalarda soru işaretlerini çoğalttı. Baş şirket adresini ilk olarak ‘’Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe Muğla’’ adresinde kurdu. Daha sonrasında farklı adreslerde şirketini yönetmeye devam ettirdi.

Vebitcoin battı mı?

Kripto para borsasında görülmekte olan aksilikler gün geçtikçe artmaya başlıyor. Thodex’den sonra da gündem de bulunan Vebitcoin’de olaylar durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde bakıma alındığı söylenen Thodex’in ardından aynı gün 20 Nisan Salı günü de Vebitcoin’in aynı zamanlı bakıma girdiği ve sistemini kapattığı öğrenildi. Yapılan açıklamaya göre maddi faaliyetlerin yetersiz olduğundan kapatıldığı söyleniyor. MASAK Başkanlığı, çıkan haberlerden sonra Vebitcoin’in finansal anlamda bütün hesaplarını kapatıp bloke etti. İlker Baş’ın ikamet ettiği villasına 2 kişinin girmeye çalışmasından sonra eşi ve çocuklarını alarak Menteşe İlçesinin merkezinden bulunan evine taşındı. Dün akşam saatlerinde polisin evine gelmesi ile tutuklana İlker Baş soruşturması başlatıldı.