Vatandaşa müjde kredi notu sıfır olanların beklediği haber geldi! Sicil affı bekleyenler için güzel haberler var

Bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ülkemizi de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durumdan etkilenen pek çok vatandaşımız çareyi bankalardan ihtiyaç destek kredisine başvuru yapmakta buldu. Tüm bu yaşanan olaylardan sonra Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve QNB Finansbank taraflarından güzel gelişmeler yaşandı. Bu bankaların ihtiyacı olan vatandaşlara 10 bin Türk Lirası ile 50 bin Türk Lirası tutarlarında kredi verileceği duyuruldu. Bankalarda kredi notları sıfır olan kişilerde bu kredi desteğinden faydalanabilecekler. Bu kredi desteğine ihtiyacı olduğu halde kredi notu sıfır olanlar hemen şimdi bu bankaların destek kredilerine müracaat edebilecekler. ihtiyacı olduğu zaman kredi çekemeyen kişiler bu haberi aldıktan sonra rahatladılar ve bu durumu araştırmaya başladılar. Ziraat Bankası, Garanti BBVA VE QNB Finansbank’ın ihtiyacı olan vatandaşlar sunduğu bu kredilerden kredi çekme notları sıfır olsa bile faydalanabilecekler ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılayacaklar.

Sicil Affı Bekleyenler İçin Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Yaşamış olduğumuz bu salgın sürecinde, halkın içinde bulunduğu ekonomik problemler sonrasında sicil affı bekleyenlere kredi veren bankalar bulunuyor. Bu dönemde herkesin acil nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bir çok banka kurumundan önemli adımlar atıldı. Fakat kredi notlaleı sıfır olup sicil affı bekleyen bir çok kişi banka kuruluşlarının vermiş oldukları nakit destek kredilerinden yararlanamadılar. Bu atılan önemli adımla birlikte QNB Finansbank, Garanti BBVA ve Ziraat Bankalarınca sicil affı bekleyen kişilere 50 bin Türk Lirasına kadar kredi verebileceklerini duyurdular.

Garanti BBVA Kredi Not Sıfır Olanlara Kredi İmkanı Detayları:

Bir çok vatandaş kredi notu sıfır olduğu halde Garanti BBVA sayesinde kredi çekme imkanından yararlanabilecek. Krediden faydalanacak kişiler en az 3 aylık sigortaları olması lazım. 40 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Bankaların şubelerine giderek başvuru yapabilecekler. Yine kredi notu sıfır olan vatandaşlar bankadan 1000 liraya kadar limiti olan kredi kartı da alabilecekler.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Detaylar:

Kredi Notu Sıfır Olanlara QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi:

Ziraat bankası ihtiyaç kredisinden faydalanmak için en az 6 ay sigortalı olamak gerekiyor. Bu durumda kredi notu sıfır olan vatandaşlar 50 bin liraya kadar kredi çekebilmektedirler. Bu krediden yararlanmak için kefil de bulmaları gerekebilir. Kredi notu sıfır olan irisi kefil bulduğu takdirde çektikleri kredi limiti yükselebilir.

Kredi notu sıfır olup ta kredi alamayan kişiler destek veren bir diğer bankada QNB Finansbank oldu. Bu durumda kredi notu sıfır olan vatandaşlar en az 3 ay boyunca sigortalı olmaları durumunda bankanın şubelerine gidip kredi müracaatında bulunabilirler. Çektikleri krediler için 60 aya varan vade sunulurken, çekilecek miktar ise 10 bin lira olmaktadır.

Kredi Notu Nasıl Öğrenilir?

Kredi çekmek isteyen herkesin en merak ettiği konulardan biriside kredi notunun nasıl öğrenileceğidir. Bu kredi notları belirleme adımları kredi kartı ödemesi, gelir durumunuz ve kredi çekme yoğunluğuna bakılarak tespit edilir. Bu kriterlerin dışında bu konuyla alakalı bazı belirli sıralamalarda vardır.

Kredi notları genelde1 ile 1900 arasındadır, eğer kredi notu 900 altında ise bu kişilere genel olarak kredi çıkmamaktadır. Bu anlamda en makul kredi notu 1200 ve üstünde olmalıdır. Kredi notu 1500 ve üzeri ise bu kişi hiçbir sıkıntı yaşamadan kolayca kredi alabilir. Vatandaşın hep merak ettiği en önemli konu ise kredi notunun niçin sıfır olduğudur. Bunun anlamı kredi notu sıfır olan kişileri bankanın tanımadığı yani banka müşterisi olmadığı için geçmişini tarayamadıkları için bu not sıfırdır ve bu sebepten ötürü kredi alma olasılıkları düşüktür.

Kredi Notu Artıma

İhtiyacı olduğu dönemde kredi çekemeyen kişiler ,kredi notunu yükseltmek için neler yapabileceklerini inceliyorlar. Kredi notunu yükselten kriterler kredi kartını düzenli kullanmak, ödemelerini aksatmadan yapmaktır.