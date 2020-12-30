İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Vatandaşa müjde kredi notu sıfır olanların beklediği haber geldi! Sicil affı bekleyenler için güzel haberler var

bu zorlu dönemde kredi çekmek için bankalara bir çok kez başvuru yapmış ancak ret cevabı almış olan vatandaşalar sicil affının ne zaman geleceğini merak ediyor. Kredi notu sıfır olanlar sicil affının gelmesiyle birlikte hangi bankalardan kredi çekme imkanları olduğunu merak edip araştırıyor. Kredi notu sıfır olan vatandaşlar sicil affının haberini aldıktan sonra kredi veren bankaların şartlarını ve faiz oranlarını merak ediyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:11
Vatandaşa müjde kredi notu sıfır olanların beklediği haber geldi! Sicil affı bekleyenler için güzel haberler var
Takip Et:

Bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ülkemizi de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durumdan etkilenen pek çok vatandaşımız çareyi bankalardan ihtiyaç destek kredisine başvuru yapmakta buldu. Tüm bu yaşanan olaylardan sonra Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve QNB Finansbank taraflarından  güzel gelişmeler yaşandı. Bu bankaların ihtiyacı olan vatandaşlara 10 bin Türk Lirası ile 50 bin Türk Lirası tutarlarında kredi verileceği duyuruldu. Bankalarda kredi notları sıfır olan kişilerde bu kredi desteğinden faydalanabilecekler. Bu kredi desteğine ihtiyacı olduğu halde kredi notu sıfır olanlar hemen şimdi bu bankaların destek kredilerine müracaat edebilecekler. ihtiyacı olduğu zaman kredi çekemeyen kişiler  bu haberi aldıktan sonra rahatladılar ve bu durumu araştırmaya başladılar. Ziraat Bankası, Garanti BBVA VE QNB Finansbank’ın ihtiyacı olan vatandaşlar sunduğu bu kredilerden kredi çekme notları sıfır olsa bile faydalanabilecekler ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılayacaklar.

Sicil Affı Bekleyenler İçin Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Yaşamış olduğumuz bu salgın sürecinde, halkın içinde bulunduğu ekonomik problemler sonrasında sicil affı bekleyenlere kredi veren bankalar bulunuyor. Bu dönemde herkesin acil nakit ihtiyaçlarının  karşılanabilmesi için bir çok banka kurumundan önemli adımlar atıldı.  Fakat kredi notlaleı sıfır olup sicil affı bekleyen bir çok kişi banka kuruluşlarının vermiş oldukları nakit destek kredilerinden yararlanamadılar. Bu atılan önemli adımla birlikte QNB Finansbank, Garanti BBVA ve Ziraat Bankalarınca sicil affı bekleyen  kişilere 50 bin Türk Lirasına kadar kredi verebileceklerini duyurdular.

Garanti BBVA Kredi Not Sıfır Olanlara Kredi İmkanı Detayları:

Bir çok vatandaş kredi notu sıfır olduğu halde Garanti BBVA  sayesinde kredi çekme imkanından yararlanabilecek.  Krediden faydalanacak kişiler  en az 3 aylık sigortaları olması lazım. 40 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Bankaların şubelerine giderek başvuru yapabilecekler. Yine kredi notu sıfır olan vatandaşlar  bankadan 1000 liraya kadar limiti olan kredi kartı da alabilecekler.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Detaylar:

Ziraat bankası ihtiyaç kredisinden faydalanmak için en az 6 ay sigortalı olamak gerekiyor. Bu durumda kredi notu sıfır olan vatandaşlar 50 bin liraya kadar kredi çekebilmektedirler. Bu krediden yararlanmak için kefil de bulmaları gerekebilir. Kredi notu sıfır olan irisi kefil bulduğu takdirde çektikleri kredi limiti yükselebilir.

Kredi Notu Sıfır Olanlara QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi:

Kredi notu sıfır olup ta kredi alamayan kişiler destek veren bir diğer bankada QNB Finansbank oldu.  Bu durumda kredi notu sıfır olan vatandaşlar en az 3 ay boyunca sigortalı olmaları durumunda bankanın şubelerine gidip kredi müracaatında bulunabilirler. Çektikleri krediler için 60 aya varan vade sunulurken, çekilecek miktar ise 10 bin lira olmaktadır.

Kredi Notu Nasıl Öğrenilir?

Kredi çekmek isteyen herkesin en merak ettiği konulardan biriside kredi notunun nasıl öğrenileceğidir.  Bu kredi notları belirleme adımları kredi kartı ödemesi, gelir durumunuz ve kredi çekme yoğunluğuna bakılarak tespit edilir. Bu kriterlerin dışında bu konuyla alakalı bazı belirli sıralamalarda vardır.

Kredi notları genelde1 ile 1900 arasındadır, eğer kredi notu 900 altında ise bu kişilere genel olarak kredi çıkmamaktadır.  Bu anlamda en makul kredi notu 1200 ve üstünde olmalıdır. Kredi notu 1500 ve üzeri ise bu kişi hiçbir sıkıntı yaşamadan kolayca kredi alabilir. Vatandaşın hep merak ettiği en önemli konu ise kredi notunun niçin sıfır olduğudur. Bunun anlamı kredi notu sıfır olan kişileri bankanın tanımadığı yani banka müşterisi olmadığı için geçmişini tarayamadıkları için bu not sıfırdır ve bu sebepten ötürü kredi alma olasılıkları düşüktür.

Kredi Notu Artıma

İhtiyacı olduğu dönemde kredi çekemeyen kişiler ,kredi notunu yükseltmek için neler yapabileceklerini inceliyorlar. Kredi notunu yükselten kriterler kredi kartını düzenli kullanmak, ödemelerini aksatmadan yapmaktır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 23:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sicil AffıBankalarKredi Notu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Popüler Haberler

Vatandaşa müjde kredi notu sıfır olanların beklediği haber geldi! Sicil affı bekleyenler için güzel haberler var
Yeni kimlik randevu işlemleri nasıl yapılır? Kimlik yenileme için gerekli evraklar ve randevu işlemleri
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2020
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2020
Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Diziler yayınlanmayacak
Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak, Seda Sayan mı sunacak?
Yılbaşında hindi yemek ve hindi kesmek günah mı?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak?
Gain Medya Terapist dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Faizsiz ve taksitle ev nasıl alınır?
Heyet raporu nereden ve nasıl alınır? Tam Teşekküllü sağlık heyet raporu işlemleri
Halk TV'de Sedat Bozkurt neden ayrıldı?
2019 PMYO giriş sınavı sonuçları açıklandı! Polis Akademisi PMYO giriş sınavı sonuçları öğrenme
Her Yerde Sen neden final yapıyor?
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Lisans öğrencileri ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Yılbaşı günü 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı?
Soda şişesinden örümcek çıkan marka hangisi? Örümcek çıkan soda markası
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Gerçek tarihte var mı? Yağızhan Dikmen hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.