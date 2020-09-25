Vatandaşa düşük faizli kredi müjdesi geldi!

Devlet Bankalarından Dev Kampanya! 0.49 Faiz Oranı İle 6 Ay Ertelemeli Kredi

Mart ayında dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ülkemizde büyük sıkıntılara neden oldu ve hastalığın yayılmasını önlemek için zorunlu tedbirler alındı. Bu süreçte, ekonomi durgunlaşırken, birçok vatandaş faturalarını ödemekte zorlandı ve düzenli kira ödemeleri, kredi kartları ve krediler için devlet destekli düşük faizli tüketici kredileri vermeye başladı. Vatandaşlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 10.000 liraya varan kredilere, 0,49 faizli 6 ay vadeli temel ihtiyaç destek kredisine başvurma imkânı bulunuyor.

6 Ay Ertelemeli Temel İhtiyaç Destek Kredisi Kullananlar Dikkat!

Kamu bankaları, kredi verme faaliyetlerinden yararlananlara çok ciddi uyarılar yaptı. Kamu bankaları, kredi desteğinden yararlananları ihtiyaç sahiplerine ilk taksit garantisi vermeleri konusunda uyarıyor. Korana virüsü salgını sırasında vatandaşların rahat nefes alabilmeleri için 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren kredi desteği başvurularının alındığını belirtmekte fayda var.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi Taksit Ödemeleri Ekim Ayında Başlayacak!

Nisan ayından itibaren kredi başvurusunda bulunanlar için ilk ödeme Ekim ayında başlayacak. Şimdi altı aylık ertelenmiş krediyi kullananlar için ödeme yapma zamanı! Bankadan kullanılan kredi paketi için kredi ödeme planı almamış kişiler, krediyi kullanan bankanın müşteri hizmetleri telefon numarasını arayarak kredi paketi hakkında bilgi alabilecekler. Yeni iş kurmak üzere olanlara 60.000 TL devlet desteğinin müjdesi Borçlarını vadesinde dahi geri ödemeyenlerin ortalama kredi notu düşürülecek ve günlük gecikme faizi uygulanacaktır.