Vatandaşa bankalardan can suyu! Faizsiz kredi desteği!

Esnafa Faizsiz Kredi Veren Bankalar

İşyerinde hammadde, makine ve alet alımı ve sermaye desteği için Halk Bankası aracılığıyla üye işyeri kefalet kooperatifinden 30.000 lira faizsiz üye işyeri kredisi başvurusunun yanı sıra KOSGEB'de kayıtlı küçük ve orta ölçekli işletmelere 50.000 TL ödenmiştir. Faizsiz KOBİ kredileri sağlanacaktır.

Esnaflara 50 Bin Lira Faizsiz Kredi Ne Zaman Verilecek?

Makine ve teçhizat hammaddesi satın alan tüm işyerleri ile üye işyeri kefalet kooperatiflerine faizsiz kredi başvurusu yapanlar, mali durumlarını değerlendirdikten sonra Halk Bankası'ndan mali destek alabilirler. Tüccarlara özel faizsiz kredi desteği sağlamak için hükümet, 50.000 TL faizsiz üye işyeri kredisine başvuran küçük ve orta ölçekli işletmelerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bilim ve Sanayi Bakanlığı'nın KOSGEB üzerinden sağlanacak ve ilgili bakanlıklardan 50 bin liralık faizsiz kredi ile desteklenen yeni bir bütçe ayırdığını, ülke ekonomisinin temel taşını 15 bin KOBİ'nin kullanabilmesidir. Son ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek için.

Faizsiz Esnaf Kredisi Nasıl Alınır?

KOSGEB’in başında ve sonunda 36 ay süre ile 50.000 liralık faizsiz kredi desteği verilecek ve bu miktar KOSGEB ile birlikte KOSGEB mensuplarının küçük işletmelerinin yükünü azaltmak için Bilim ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde geri ödenecek. Bu ödemeler için ayrı bir bütçe tahsis edilmiştir ve KOSGEB, tüm KOBİ'ler tarafından kullanılabilecek ilk 12 ay için 3 yıllık bir süre ile mevcut bilançoya göre küçük işletmelerin KOBİ'lerine tahsis edilecektir. KOSGEB’in sağladığı 50.000 liralık KOBİ kredisinin detayları henüz netlik kazanmasa da aylık taksitlerin aşağıdaki gibi olduğu görülebilir.

Halkbank Esnaf Kredisi

Halkbank, üye işyerlerine faizsiz kredi sağlayan bankalardan biridir. İhtiyaçlarınızı karşılayacak krediye ihtiyacınız varsa Halkbank'ın faizsiz kredisinden yararlanabilirsiniz. Dünya Bankası, ticari ihtiyaçları karşılamak için 200.000 Türk lirasına, işyeri ve araç satın almak için 500.000 Türk lirasına kadar kredi sağlıyor. Üye işyeri ve esnaf kredisi ve kefalet kooperatifinden veya bankanın sunduğu kredi seçeneklerinden yararlanmak için üye işyeri ve esnaf kredi ve kefalet kooperatifine başvurmanız gerekmektedir. Mevcut bankadan krediyi önceden bazı kurumlar tarafından onaylandıktan sonra kullanabilirsiniz.

Halkbank Sıfır Faizli Esnaf Kredileri

Faizsiz kredilerin vadesi 60 aya kadar çıkabilir. Başvurmak için iliniz veya bölgenizdeki kooperatife gidip ticaret odasına kayıtlı olduğunuzu gösteren belgeleri, nüfus cüzdanı, üye işyeri kayıt belgesi ve vergi makbuzunu ekleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Halkbank, işyerlerine sıfır faizli esnaf kredisi sağlayacak, belirlenen mesleğe göre kullanılan krediler ise sıfır faiz / sıfır faiz oranına ulaşacak. Halkbank, üye işyerlerine aşağıdaki gibi sıfır faizli kredi sağlıyor:

Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında Faaliyet Gösterenlere Kredileri

Ustalık Belgesi Sahibi Olup Yeni İşyeri Kuran Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredileri

Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredileri

Denizbank Esnaf Kredisi

Yatırımcılar ihtiyaçlarını Denizbank'tan karşılayabilirler. 100.000 TL'ye kadar kredi sağlayabilen Denizbank'tan anında kredi alabilirsiniz. Şubeye giderek, mobil bankacılıktan veya Denizbank ATM'sinden kredi başvurusu yapabilir ve uygun bir faiz oranıyla geri ödeyebilirsiniz. Kısa vadede kredilerle ilgili olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlanacaktır.

Faizsiz Esnaf Kredisi Şartları

Esnafın faizsiz kredilerden yararlanmak için bazı belgeleri tamamlaması gerekir.

İşletme ortaklarına ait T.C kimlik kartı fotokopisi,

İşletmeye ait vergi levhası,

Bilanço ve gelir tablosu,

Ticaret sicil gazetesi,

Ortaklara ait imza sirküleri gerekli belgelerdendir.

Esnafa Faizsiz Kredi Hesaplama

Geçtiğimiz iki yılda KOBİ kurmanın yolu, her ay 50.000 ABD Dolarını aşmayan bir krediyi üç taksitte sekiz taksitle geri ödemektir. Yatırımcılar, 3 yıl geri ödeme süresi olan 50.000 TL faizsiz, 3 ay üzeri 8 aylık, yani 2 yıl içinde aylık 6.250 TL kredi desteğinden yararlanabilecek.

Henüz tam olarak netleşmemiş tüccarlar için sıfır faizli krediler hakkında detaylı bilgi almak için KOSGEB ajansının resmi web sitesini ziyaret edebilir ve önümüzdeki birkaç gün içinde tamamen netleşecek ve belirlenecek krediler hakkında tüm detayları öğrenebilirsiniz. İşyerlerine sunulan fırsatlardan faizsiz kredilerden de faydalanabilir, işletmenizin eksikliklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.