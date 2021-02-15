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Vakıfbank’tan yerli üretimi korumak için yeni kredi paketi: 40 milyar TL

VakıfBank istihdamı ve yerli üretimi korumak amacıyla 40 milyar TL'lik kredi paketi açıkladı. Yeni kredi paketinin detayları haberimizde.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:42
Vakıfbank’tan yerli üretimi korumak için yeni kredi paketi: 40 milyar TL
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VakıfBank, imalatçı ihracat ve ithalatçılara verilecek 40 milyar TL'lik yeni kredi paketini duyurdu.

 

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank'ın geçmişte de günümüzde de değer üreten herkesin yanında olduğunu söyledi. Pandemi döneminde istihdamdan vazgeçmeyen işletmelerin yanında olmaya devam edeceklerini ve yeni kredi paketiyle birlikte destek olacaklarını söyledi. 

 

VakıfBank'ın yeni kredi paketi Merkez Bankası politika faizine endeksli olarak kullanılacak. Merkez Bankası'nın politika faizi düşmeye devam ettikçe kredi faiz oranı da düşecek.

 

Üstünsalih, ithalatçı ve ihracatçı firmalar başta olacak şekilde işletmelerin kullanabilmesi için yeni kredi paketi çıkardıklarını açıkladı. Yeni kredi pakeninin büyüklüğü 2 milyar dolar ve 25 milyar TL olarak toplamda 40 milyar TL olacak. YEni kredi paketinin faiz oranı ise yıllık yüzde 17,75 olacak.

 

Yeni kredi paketi, 12 ay ile 72 ay arasında vadeler içerecek. Firmaların ihtiyaç ve nakit durumuna göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem gerçekleştirilebilecek. Üstünsalih, VakıfBank'ın sektörde bir ilk gerçekleştirdiğini ve nunun hem firmalar hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diletidiğini söyledi.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:42
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