Vakıfbank'tan otomobil almak isteyenlere 3 ay geri ödemesiz otomobil kredisi

Vakıfbank, sıfır araç almak isteyen kişilere kredi imkanı sunmaktadır. Vakıfbank, otomobil kredisi kampanyasını 3 ay ertelemeli olarak sundu.
Vakıfbank taşıt kredisi
Kasko değeri 120 Bin TL’yi aşan otomobiller için 120 Bin TL’ye kadar %70 kredi 120 Bin TL’nin üstünde olan araçlar için %50’sine kadar kredi imkanı sunulmaktadır.
Kasko değeri 120 Bin TL ve altı olan araçlara, 60 ay vade
120 Bin TL ile 300 Bin TL arasında olan araçlara ,48 ay vade
750 Bin TL ve üstü olan araçlara ise 24 ay vade verilmektedir.
Taşıt kredisi özellikleri
Aylık ödemeler eşit taksit halinde olacak .
3 ay geri ödemesiz
Son taksit kısmı balon ödeme
Değişken oranlarla geri ödemeli olarak ödemeler sunulacaktır.
Son Güncelleme: 24.02.2022 23:24