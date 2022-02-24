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Vakıfbank'tan otomobil almak isteyenlere 3 ay geri ödemesiz otomobil kredisi

Vakıfbank, kredi kampanyası ile araç almak isteyen kişilerin gündeminde. Vakıfbank'ın sunduğu otomobil kredisinin detayları merak edilmektedir. Vakıfbank 3 ay geri ödemesiz otomobil kredisi imkanı sunmaktadır. Bu haberimizde Vakıfbank'ın sunmuş olduğu avantajlı otomobil kredisinin detaylarını sizler için derledik...

24 Şubat 2022 Perşembe 23:24
Vakıfbank'tan otomobil almak isteyenlere 3 ay geri ödemesiz otomobil kredisi
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Vakıfbank, sıfır araç almak isteyen kişilere kredi imkanı sunmaktadır. Vakıfbank, otomobil kredisi kampanyasını 3 ay ertelemeli olarak sundu.

Vakıfbank taşıt kredisi

Kasko değeri 120 Bin TL’yi aşan otomobiller için 120 Bin TL’ye kadar %70 kredi 120 Bin TL’nin üstünde olan araçlar için %50’sine kadar kredi imkanı sunulmaktadır.

Kasko değeri 120 Bin TL ve altı olan araçlara, 60 ay vade

120 Bin TL ile 300 Bin TL arasında olan araçlara ,48 ay vade

300 Bin TL ile 750 Bin TL arasında olan araçlara ,36 ay vade

750 Bin TL ve üstü olan araçlara ise 24 ay vade verilmektedir.

Taşıt kredisi özellikleri

Aylık ödemeler eşit taksit halinde olacak .

3 ay geri ödemesiz

Son taksit kısmı balon ödeme

Değişken oranlarla geri ödemeli olarak ödemeler sunulacaktır.



Son Güncelleme: 24.02.2022 23:24
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Anahtar Kelimeler:
VakıfBankVakıfbank Taşıt Kredisi
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