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Vakıfbank'tan kredi kartı borçları için 12 ay ertelemeli 20.000 TL kredi imkanı

Kredi kartı borcu olanlara müjde Vakıfbank'tan geldi. 12 ay ertelemeli 20.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunan banka, bu sayede kişilerin borçlarından kurtulmasını hedefliyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 10:27
Vakıfbank'tan kredi kartı borçları için 12 ay ertelemeli 20.000 TL kredi imkanı
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Kredi kartı kullanımı gelişen teknoloji ve hayat şartları nedeniyle zorunlu hale geldi. Geçmişte kredi kartı kullanmayan kişiler dahi sürekli gelişen hayatta kredi kartı kullanmaya başladı. Kredi kartı kullanımı iyi olduğu kartı olumlu şekilde kullanılmadığı takdirde kötü de de bir seçenektir. Kredi kartı kullanımı önemli bir husustur. Gelinen son noktada insanlar kredi kartı kullanımını doğru bir şekilde yapmadıkları için büyük bir borç yükünün altına girmiş bulunmaktadırlar.


Korona virüs süreci ile birlikte en yüksek seviyelere çıkan kredi kartı kullanımları, beraberinde birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Dikkatli kullanılmayan kredi kartları sonucunda kişiler borçlarını ödeyemez hale gelmektedir. Öyle ki ülkemizde kredi kartını ödememiş ve bu nedenle yasal takibe alınmış 1 milyondan fazla insan bulunmaktadır. Bu insanlara yardımcı olmak isteyen kamu bankası Vakıfbank, yeni kredi kampanyası ile birlikte borcu olanların borçlarını kapatıp rahat bir nefes almasını sağlamayı hedefliyor. Kişilerin yasal takibe girmiş olan borçlarından kurtulmaları için çalışmalara başlayan Vakıfbank, bu neticede başlattığı kredi kampanyası ile insanların borçlarından kurtulmalarını sağlayacak.

Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi

Vakıfbank kredi kartı borcu olanların bu borçlardan kolayca kurtulması için uygun faiz oranları ile kredi kartı borcu kapatma kredisi vermektedir. 1 yıl sonra ödemeye başlama seçeneği sunulan yeni kredide bu seçenek ayda sadece 0,49 faiz oranı ile kullanılabilecek. Vakıfbank tarafından başlatılan bu krediye başvurmak isteyenlerin banka müşterisi olmasına gerek yok. Kredi kartı borcu olan tüm vatandaşlar krediye başvuru sağlayabilecek. İsteyen kişiler için uygun ödeme koşulları ve seçenekleri mevcut olacak.

Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi ne kadar?

18 aya varan vade seçenekleri ile kredi kartı borcu kapatma kredisi veren Vakıfbank, uygun faiz oranları ile birlikte kişilerin borçlarından kurtulmasına yardımcı oluyor. 20.000 TL’ye kadar kullanılabilen krediye başvurmak isteyenler tüm Vakıfbank şubelerinden başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Bu kredi seçeneğinde online başvuru söz konusu değildir.



Son Güncelleme: 07.08.2020 10:27
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