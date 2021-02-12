İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Şubat 2021

Okurlarımızın merak ettikleri Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 22:50
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Şubat 2021
Takip Et:

Vakıfbank’ın yaptığı 60 ay vadeli ucuz ihtiyaç kredisi fırsatı rekor kırdı

Vakıfbank eğitimde destek isteyenlere ve evlenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda taksitli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. Vakıfbank’tan 60 aya varan vadeli taksitli ihtiyaç kredisi! Vakıfbank’ın sunduğu taksitli ihtiyaç kredisi hizmeti için başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisinin özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar…

Pandemi süreci sebebiyle zorlu süreçten geçen vatandaşlar nakdi destek sağlamak için bankalardan kredi araştırma telaşı içerisindeler. Korona virüsü nedeniyle işsizlik sorunuyla yüz yüze gelen vatandaşlarımız evlilik ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bankalar da vatandaşların bu zorlu süreçte nakit sağlayabilmeleri için uygun miktarda faiz oranlı kredilerini paylaşmaya başladı. İşte onlardan biri de Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisi… Peki bu taksitli ihtiyaç kredisinin şartları neler?

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi

Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nasıl alınır? Gereken evraklar nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nin şartları nelerdir? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi’ne dair işte tüm ayrıntılar;

Vakıfbank 3 aylık dönemli taksitlerle geri ödeme seçenekli, 60 aya kadar vade seçenekleriyle İhtiyaç Kredisini tüm vatandaşlarımıza sunuyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi alabilmek için belirli ve düzenli bir gelire sahip olmalı ve kredi sicilinizin iyi olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi kullanan kişiye Hayat Sigortası da yapılıyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisine başvururken Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesinin aslı ve fotokopisinin yanınızda olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi çeşidine göre ek belge ya da teminatlar Vakıfbank tarafından ayrıca size bildirilecektir.



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:50
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?

Popüler Haberler

Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
2021 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Şubat 2021
2021 Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
E-devlet Bin TL pandemi destek parası nasıl alınır? 2021 Şubat Sosyal yardım parası e-Devlet ön başvuru ekranı
3003 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
Müzeler haftası ne zaman kutlanır? 2020 Müzeler haftası (18-24 Mayıs) etkinlikleri
Binaların dış cephe reklamından vergi alınır mı?
Sagopa Kajmer yeni şarkısı Toz Taneleri sözleri sosyal medyada gündem!
Ramo Fidan Kaya öldü mü, diziden ayrıldı mı? İdil Fırat Ramo dizisinden neden ayrıldı?
Kredi kartı yetersiz limit veriyor nedeni nedir?
Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Tara Mcmillan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada kuzu görmek anlamı ve yorumu
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
Elektrik faturası desteği nereye başvurulur? 2021Elektrik faturası devlet destek şartları
Rüyada incir yemek görmek neye işaret eder?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.