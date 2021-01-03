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Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Ocak 2021

Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 3 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 17:48
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Ocak 2021
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Vakıfbank’ın yaptığı 60 ay vadeli ucuz ihtiyaç kredisi fırsatı rekor kırdı

Vakıfbank eğitimde destek isteyenlere ve evlenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda taksitli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. Vakıfbank’tan 60 aya varan vadeli taksitli ihtiyaç kredisi! Vakıfbank’ın sunduğu taksitli ihtiyaç kredisi hizmeti için başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisinin özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar…

Pandemi süreci sebebiyle zorlu süreçten geçen vatandaşlar nakdi destek sağlamak için bankalardan kredi araştırma telaşı içerisindeler. Korona virüsü nedeniyle işsizlik sorunuyla yüz yüze gelen vatandaşlarımız evlilik ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bankalar da vatandaşların bu zorlu süreçte nakit sağlayabilmeleri için uygun miktarda faiz oranlı kredilerini paylaşmaya başladı. İşte onlardan biri de Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisi… Peki bu taksitli ihtiyaç kredisinin şartları neler?

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi

Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nasıl alınır? Gereken evraklar nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nin şartları nelerdir? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi’ne dair işte tüm ayrıntılar;

Vakıfbank 3 aylık dönemli taksitlerle geri ödeme seçenekli, 60 aya kadar vade seçenekleriyle İhtiyaç Kredisini tüm vatandaşlarımıza sunuyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi alabilmek için belirli ve düzenli bir gelire sahip olmalı ve kredi sicilinizin iyi olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi kullanan kişiye Hayat Sigortası da yapılıyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisine başvururken Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesinin aslı ve fotokopisinin yanınızda olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi çeşidine göre ek belge ya da teminatlar Vakıfbank tarafından ayrıca size bildirilecektir.



Son Güncelleme: 03.01.2021 17:48
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