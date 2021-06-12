İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Haziran 2021

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi başlıklı haberimizi, 12.06.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

12 Haziran 2021 Cumartesi 23:31
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Haziran 2021
Takip Et:

Vakıfbank’ın yaptığı 60 ay vadeli ucuz ihtiyaç kredisi fırsatı rekor kırdı

Vakıfbank eğitimde destek isteyenlere ve evlenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda taksitli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. Vakıfbank’tan 60 aya varan vadeli taksitli ihtiyaç kredisi! Vakıfbank’ın sunduğu taksitli ihtiyaç kredisi hizmeti için başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisinin özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar…

Pandemi süreci sebebiyle zorlu süreçten geçen vatandaşlar nakdi destek sağlamak için bankalardan kredi araştırma telaşı içerisindeler. Korona virüsü nedeniyle işsizlik sorunuyla yüz yüze gelen vatandaşlarımız evlilik ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bankalar da vatandaşların bu zorlu süreçte nakit sağlayabilmeleri için uygun miktarda faiz oranlı kredilerini paylaşmaya başladı. İşte onlardan biri de Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisi… Peki bu taksitli ihtiyaç kredisinin şartları neler?

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi

Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nasıl alınır? Gereken evraklar nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nin şartları nelerdir? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi’ne dair işte tüm ayrıntılar;

Vakıfbank 3 aylık dönemli taksitlerle geri ödeme seçenekli, 60 aya kadar vade seçenekleriyle İhtiyaç Kredisini tüm vatandaşlarımıza sunuyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi alabilmek için belirli ve düzenli bir gelire sahip olmalı ve kredi sicilinizin iyi olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi kullanan kişiye Hayat Sigortası da yapılıyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisine başvururken Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesinin aslı ve fotokopisinin yanınızda olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi çeşidine göre ek belge ya da teminatlar Vakıfbank tarafından ayrıca size bildirilecektir.


Son Güncelleme: 12.06.2021 23:31
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1325 yardım parası başvuruları başladı!
1325 yardım parası başvuruları başladı!
Torku bayilik veriyor mu? Torku bayilik alma şartları neler? Güncel Torku bayilik başvuru formu
Torku bayilik veriyor mu? Torku bayilik alma şartları neler? Güncel Torku bayilik başvuru formu
Pazar tezgahı nasıl açılır? Belediyeden pazar tezgahı kiralama şartları
Pazar tezgahı nasıl açılır? Belediyeden pazar tezgahı kiralama şartları
Evde çikolata kutusu nasıl yapılır? Evde çikolata kutusu yaparak para kazanma yöntemi
Evde çikolata kutusu nasıl yapılır? Evde çikolata kutusu yaparak para kazanma yöntemi
Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası’ndan sıfır faiz imkanıyla meyve bahçesi kredisi
Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası’ndan sıfır faiz imkanıyla meyve bahçesi kredisi
Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Başvuru Şartları nelerdir?
Devletten hazine arazisi nasıl kiralanır? Başvuru Şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Yatsı namazı nedir? Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazının farzı nasıl kılınır? Yatsı namazı sünneti nasıl kılınır? Yatsı namazı anlatımı!
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanıyor? 2021 Agi hangi durumlarda kesilir?
Malta asgari ücreti ne kadar?
Bugün kimin maçı var? 13 Haziran 2021 Pazar TV'de spor ekranı
Namazın farzları nelerdir?
Teşkilat dizisi izlendi mi? Teşkilat beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
Vitir namazı nasıl kılınır? Vitir namazı farz mıdır? Vitir namazıyla ilgili tüm bilgiler
13 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
ATV 13 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
2021 LGS sınavı kaç saat sürecek? LGS sınav başlangıç ve bitiş saatleri
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!
E-devletten aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişimi yapma e-devlet
TRT 1 yeni dizisi Türkan Hanımın Konağı nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı çekim mekanları belli oldu
Ufuk Tevge kimdir? Nerelidir? Ufuk Tevge kaç yaşındadır?
Teşkilat Gürcan karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Uğur Say kimdir?
13 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Teşkilat dizisi Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Teşkilat dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Ezgi Eyüboğlu oynadığı diziler
Kenya asgari ücreti ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.