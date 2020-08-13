İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Ağustos 2020

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Ağustos 2020 haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 13.08.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

13 Ağustos 2020 Perşembe 13:40
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Ağustos 2020
Takip Et:

Vakıfbank’ın yaptığı 60 ay vadeli ucuz ihtiyaç kredisi fırsatı rekor kırdı

Vakıfbank eğitimde destek isteyenlere ve evlenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda taksitli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. Vakıfbank’tan 60 aya varan vadeli taksitli ihtiyaç kredisi! Vakıfbank’ın sunduğu taksitli ihtiyaç kredisi hizmeti için başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisinin özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar…

Pandemi süreci sebebiyle zorlu süreçten geçen vatandaşlar nakdi destek sağlamak için bankalardan kredi araştırma telaşı içerisindeler. Korona virüsü nedeniyle işsizlik sorunuyla yüz yüze gelen vatandaşlarımız evlilik ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bankalar da vatandaşların bu zorlu süreçte nakit sağlayabilmeleri için uygun miktarda faiz oranlı kredilerini paylaşmaya başladı. İşte onlardan biri de Vakıfbank ın taksitli ihtiyaç kredisi… Peki bu taksitli ihtiyaç kredisinin şartları neler?

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi

Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nasıl alınır? Gereken evraklar nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi nin şartları nelerdir? Vakıfbank Taksitli İhtiyaç Kredisi’ne dair işte tüm ayrıntılar;


Vakıfbank 3 aylık dönemli taksitlerle geri ödeme seçenekli, 60 aya kadar vade seçenekleriyle İhtiyaç Kredisini tüm vatandaşlarımıza sunuyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi alabilmek için belirli ve düzenli bir gelire sahip olmalı ve kredi sicilinizin iyi olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi kullanan kişiye Hayat Sigortası da yapılıyor.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisine başvururken Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesinin aslı ve fotokopisinin yanınızda olması gerekmektedir.

Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi çeşidine göre ek belge ya da teminatlar Vakıfbank tarafından ayrıca size bildirilecektir.



Son Güncelleme: 13.08.2020 13:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama
Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
Asgari Ücrete 350 TL zam teklifi mecliste
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Ziraat Bankası kredi başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir?
Ziraat Bankası kredi başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir?

Popüler Haberler

Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 13-08-2020
Yeşil Tarife ne demek? YETA elektrik faturalarını düşürecek mi?
Yeni işyeri açanlara devletten süper destek ve krediler
Kuaförüm Sensin yarışmacısı Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı hakkında bilgiler
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ağustos 13 Perşembe
ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Star TV Seni Çok bekledim dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 13 Ağustos 2020 Perşembe
A101'de satılan telefon Samsung Galaxy A10 nasıl, alınır mı?
Çocuklarda tuvalet eğitimi ne zaman başlamalı? Çocuklarda tuvalet eğitimi için en uygun yaş
Antalya’da deprem! AFAD deprem verilerini açıkladı.
Ramazan Bayramında Hangi Diziler Yayınlanmayacak? Yeni Bölümler Ne Zaman Yayınlanacak?
Cep telefonu harcı ödeme nasıl yapılır? E-devlet Yurt dışı telefon harcı ödeme sayfası
Evde bakım ücreti ne kadar oldu? Bakan müjdeyi verdi!
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Ağustos 2020 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
2021 yayın döneminde Star TV’de başlayacak yeni diziler
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 11 Ağustos 2020
En uygun kredi veren bankalar listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.