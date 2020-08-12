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Vakıfbank’tan 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme

Covid-19 sonrası vatandaşlara destek olan bankalardan biri olan Vakıfbank, müşterilerine 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme imkanı sundu.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:26
Vakıfbank’tan 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
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Borçlu vatandaşlara müjde Vakıfbank’tan geldi. Müşterilerin talepte bulunması halinde Ekonomiye Destek Paketi kapsamında İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi ile ek hesap ve kredi kartı taksitlerinin 3 ay ertelenebileceği belirtildi. 23 Mart tarihinden önce kullanılan kredi borçlarında 3 ay erteleme yapılacak.

Vakıfbank’tan 3 ay erteleme müjdesi

Vatandaşların 23 Mart 2020 tarihinden önce kullandıkları ihtiyaç, konut, taşıt taksit kredilerinde başvuru yapılması halinde ödemeler 3 ay ötelenebilecek. Erteleme sonrasında vade ayı uzatılmadan oluşan akdi faiz, yeni taksitlendirmedeki gecikme faizi alınmayacaktır. Taksit erteleme talebi sonucunda oluşacak yeni ödeme planları Vakıfbank Mobil ya da İntenet Bankacılığında ‘Onay Bekleyen Sözleşme/Belgeler’ menüsünde onaya sunulacaktır.

Taksit erteleme başvurusu nasıl yapılır?


-Kredi taksit öteleme talebi 0850 222 0724 numaralı çağrı merkezinden yapılabilmektedir.

-Vakıfbank Mobil ya da İntenet Bankacılığına giriş yaptığınızda ekrana gelen ‘Profilim’ sekmesine tıklayın ve ‘Bize Yazın’ bölümüne girin. ‘Talep Gönder’ butonuna tıklayarak talep konusunda ‘Bireysel Krediler’i seçin. Karşınıza çıkan ‘Covid-19 Kredi Taksit Erteleme Talepleri’ne girerek taksit erteleme talebi yapabilirsiniz.

Kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kartı kullanıcılarının ekstre erteleme başvurusu yapması halinde tüm ekstre borcu 3 ay sonrasına ertelenebilmektedir. Ekstre erteleme talebi için 0850 222 0724 numaralı çağrı merkezi aranabilir ya da Vakıfbank Mobil ile İntenet Bankacılığından talep konusu ‘Kredi Kartları’ bölümünü seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.08.2020 22:36
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