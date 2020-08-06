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Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor

06 Ağustos 2020 Perşembe 09:09
Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor
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Vakıfbank’ın yaptığı bayram ihtiyaç kredi kampanyası! %0 faiz oranları!

Kurban bayramının yaklaştığı şu günlerde birçok kişi bayram ihtiyaçları için kredi araştırmalarına başlamışlardır. Dünya genelinde Covid-19 salgını sebebiyle çoğu vatandaşımız zor bir süreç geçirdiğini düşündüğümüz zaman çoğu vatandaşımızı maddi sıkıntıya sokmuştur.

Bu sebeplerle beraber bayram için gereken ihtiyaçlar da karşılanamadı. Fakat bu ihtiyaçları karşılayabilmek amaçlı Vakıfbank tarafınca yapılan çok avantajlı ihtiyaç kredileri fırsatları çoğu vatandaşımıza yardım eli uzatacak gibi durmaktadır. Normal kredileri bakıldığı takdirde aşırı düşük faiz oranlarıyla ve kolay ödeme planlarıyla beraber bayram için çok avantajlı konumdadır. Kolay başvuru imkânıyla istenilen miktarda nakit para çekilebilir olmasıyla bayram için destek duyulan kredi vatandaşlara gerekli olan maddi desteği sağlamıştır.

Vakıfbank’ın sunmuş olduğu bu fırsattan şubeye gitmek zorunda kalmadan evinizden online olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzu yapmak için Vakıfbank’ın resmi intenet sitesine girerek istediğiniz ihtiyaç kredisinin başvuru ekranına TC kimlik numaranızı teyit ettirerek başvurunuzu yapabilirsiniz.


Vakıfbank’ın sunmuş olduğu bu fırsattan şubeye gitmek zorunda kalmadan evinizden online olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurmak için lütfen Vakıf Bank web sitesini ziyaret ediniz ve ilgili genel kredi başvuru ekranını T.C. Kimlik numarasını onaylayarak başvurunuzu başlatabilirsiniz. Ardından, gerekli kredi tutarını ekleyerek ve uygulamaya çeşitli belgeler ekleyerek kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Online başvuru yapmak istemeyenler için SMS ile başvurabilirler. Kimlik numarasını ve aylık gelir durumunu yazın ve 5724’e mesaj atın. Bundan sonra kredi başvurusunda bulunmak için Vakıfbank tarafından alınan mesajdaki adımları takip edebilirsiniz.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi tutarı nasıl hesaplanıyor?

Vakıf Bankası, ihtiyaç sahiplerine özel hazırlanan tüketici kredisi tutarını hesaplamak için farklı bir hesaplama sistemi kullanmaktadır. Borçlunun son 5 yıldaki ödemeleri, çeşitli borçları ve kredileri Findeks risk raporu kullanılarak belirlenmektedir. Bu rapora göre, kişinin ödeyebileceği en uygun kredi tutarını hesaplanıyor ve buna göre bir kredi planı oluşturuluyor. Bu nedenle, müşterilerin ödeme yapamayacağı veya ödeme yaparken mali zorluk çekemediği krediler sağlanmıyor. Kişisel gelir durumu ve geçmiş kredi geri ödemeleri de kredi tutarını etkiler. Bu bilgilere dayanarak kredi hesaplamaları yapılır.

Vakıf Bankası tarafından alınan tüketici kredileri arasında kredi dağıtım ücreti olarak % 5 ücret gerekmektedir. Bu ücret, banka sigortalama işlem vergisi olarak adlandırılır ve sigorta primleri haricinde belirlenir. Bu ücretin ödemesi (kredi maliyeti olarak adlandırılır) kredi miktarına göre değişir. Gerekli kredi tutarı ile ilgili bir anlaşmaya göre, banka yetkilileri ücret hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizi ve vade oranları

İhtiyaç kredisi kapsamında Vakıf Bank farklı kredi tutarlarına özel faiz oranları sunmaktadır. 10 bin TL, 50 bin TL ve 125 bin TL ihtiyaç kredilerinde farklı aylık ödemeler ve faiz oranları bulunduğu için ilk başta hangi kredi tutarının nasıl masrafları olduğu iyice değerlendirilmelidir. Bunun yanında Vakıf Bank tarafından sunulan bu ihtiyaç kredilerinin 12 ay, 24 ay, 36 ay, 48 ay ve 60 ay gibi vade süreleri bulunmaktadır. Bu vade süreleri dışında ise faiz oranları olarak da yüzde 0,86 ve yüzde 0,88 gibi oranların bulunduğu söylenebilmektedir. Öneğin 10 bin TL kredi tutarında 12 ay vade süresiyle beraber yüzde 0,86 faiz oranı aylık ödeme olarak 890 TL gibi bir tutar oluşturmaktadır. 50 bin TL 12 ay vade süreli ve yüzde 0,86 faiz oranı da aylık olarak 4 bin 451 TL ödeme yapmaktadır. Son olarak ise 125 bin TL 12 ay vade süreli ve yüzde 0,86 faiz oranı da aylık 11 bin 128 TL gibi bir taksit imkânı vermektedir.



Son Güncelleme: 06.08.2020 09:09
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