Vakıfbank’ın yeni ihtiyaç kredisi ve geri ödeme önek hesaplamaları

VakıfBank’tan ihtiyacı olanlar için yeni bir kredi kampanyası haberi geldi. Ocak ayı sonunda başlatılan, Vakıfbank ihtiyaç kredisi olarak duyurulan bu kredi kampanyasının şartlarını, aylık faiz oranlarını haberimizde detaylarıyla bulabilirsiniz.

VakıfBank, müşterilerine sunduğu kampanya tüm kesimlere hitap ediyor. Bu kampanya emeklileri, özel sektör ve kamu kurumu çalışanlarını kapsıyor. Bankanın verdiği kredi faizleri ise %1.54’den başlıyor. VakıfBank tarafından verilen ihtiyaç kredisinin avantajı ise kredinin geri ödeme sürecinde karşımıza çıkıyor.

VakıfBank Yeni İhtiyaç Kredisi Hesaplamaları

Vakıfbank’ın yeni ihtiyaç kredisi geri ödemesi önek hesaplamaları:

5.000 TL’lik ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin çekilmesi durumunda kredi tahsis ücreti 25 TL; faiz oranı %1,52; aylık taksiti 935 TL; toplamda geri ödenecek miktar ise 5.638 TL olarak hesaplanmakta. Yine aynı tutarda çekilen kredinin 24 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin tahsis ücrati 25 TL, faiz oranı %1,52, aylık taksit miktarı 259 TL, toplam geri ödemesi ise 6.245 TL olarak hesaplanmakta.

10.000 TL’lik ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin çekilmesi durumunda kredi tahsis ücreti 50 TL; faiz oranı %1,62; aylık taksiti 1.498,81 TL; toplamda geri ödemesi ise 11.488,88 olarak hesaplanmakta. Yine aynı tutarda çekilen kredinin 24 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin tahsis ücrati 50 TL, faiz oranı %1,62, aylık taksit miktarı 951,80 TL, toplam geri ödemesi ise 12.774,56 TL olarak hesaplanmakta. Aynı tutarda çekilen kredi 36 ay vade ile de aylık taksiti 951,80, toplam geri ödemesi ise 14.148,50 TL olarak hesaplanmakta.

Daha yüksek tutarda baktığımızda ise 100.000 TL’lik ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin çekilmesi durumunda kredi tahsis ücreti 500 TL; faiz oranı %1,62, aylık taksiti 14.988,06 TL, toplamda geri ödemesi ise 114.888,59 olarak hesaplanmakta. Yine aynı tutarda çekilen kredinin 24 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin tahsis ücrati 500TL, faiz oranı %1,62, aylık taksit miktarı 9.517,91 TL, toplam geri ödemesi ise 127.746,02 TL olarak hesaplanmakta. Aynı tutarda çekilen kredi 36 ay vade ile de aylık taksiti 7.934,98, toplam geri ödemesi ise 141.484,97 TL olarak hesaplanmaktadır.