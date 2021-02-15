İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Vakıfbank’ın yeni ihtiyaç kredisi ve geri ödeme önek hesaplamaları

VakıfBank’ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyası Ocak ayı sonu itibarıyla başladı. Bankanın ihtiyaç kredisine kimlerin başvurabildiğini, faiz oranlarını ve tüm detayları haberimizde bulacaksınız.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:54
Vakıfbank’ın yeni ihtiyaç kredisi ve geri ödeme önek hesaplamaları
Takip Et:

VakıfBank’tan ihtiyacı olanlar için yeni bir kredi kampanyası haberi geldi. Ocak ayı sonunda başlatılan, Vakıfbank ihtiyaç kredisi olarak duyurulan bu kredi kampanyasının şartlarını, aylık faiz oranlarını haberimizde detaylarıyla bulabilirsiniz.

VakıfBank, müşterilerine sunduğu kampanya tüm kesimlere hitap ediyor. Bu kampanya emeklileri, özel sektör ve kamu kurumu çalışanlarını kapsıyor. Bankanın verdiği kredi faizleri ise %1.54’den başlıyor. VakıfBank tarafından verilen ihtiyaç kredisinin avantajı ise kredinin geri ödeme sürecinde karşımıza çıkıyor.

VakıfBank Yeni İhtiyaç Kredisi Hesaplamaları

Vakıfbank’ın yeni ihtiyaç kredisi geri ödemesi önek hesaplamaları:

5.000 TL’lik ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin çekilmesi durumunda kredi tahsis ücreti 25 TL; faiz oranı %1,52; aylık taksiti 935 TL; toplamda geri ödenecek miktar ise 5.638 TL olarak hesaplanmakta. Yine aynı tutarda çekilen kredinin 24 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin tahsis ücrati 25 TL, faiz oranı %1,52, aylık taksit miktarı 259 TL,  toplam geri ödemesi  ise 6.245 TL olarak hesaplanmakta.

10.000 TL’lik ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin çekilmesi durumunda kredi tahsis ücreti 50 TL; faiz oranı %1,62; aylık taksiti 1.498,81 TL; toplamda geri ödemesi  ise 11.488,88 olarak hesaplanmakta. Yine aynı tutarda çekilen kredinin 24 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin tahsis ücrati 50 TL, faiz oranı %1,62, aylık taksit miktarı 951,80 TL,  toplam geri ödemesi  ise 12.774,56 TL olarak hesaplanmakta. Aynı tutarda çekilen kredi 36 ay vade ile de aylık taksiti 951,80, toplam geri ödemesi ise 14.148,50 TL olarak hesaplanmakta.

Daha yüksek tutarda baktığımızda ise 100.000 TL’lik ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin çekilmesi durumunda kredi tahsis ücreti 500 TL; faiz oranı %1,62, aylık taksiti 14.988,06 TL, toplamda geri ödemesi  ise 114.888,59 olarak hesaplanmakta. Yine aynı tutarda çekilen kredinin 24 ay vade seçeneği ile 3 ay ödemeksizin tahsis ücrati 500TL, faiz oranı %1,62, aylık taksit miktarı 9.517,91 TL,  toplam geri ödemesi  ise 127.746,02 TL olarak hesaplanmakta. Aynı tutarda çekilen kredi 36 ay vade ile de aylık taksiti 7.934,98,  toplam geri ödemesi  ise 141.484,97 TL olarak hesaplanmaktadır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VakıfBankIhtiyaç Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Kripto paralar G7'nin gündeminde
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler

Popüler Haberler

Siyah dantelli elbiseye uygun makyaj
Vakıfbank’ın yeni ihtiyaç kredisi ve geri ödeme önek hesaplamaları
Sefirin Kızı Mavi kimdir? Tuba Büyüküstün kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu! Başvuru şartları nelerdir?
Milli Güvenlik Kurulu memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları!
Kanunsuz Topraklar dizisinin seti nerede? Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekilecek?
Eşkıya Uğur kimdir? EDHO Uğur ne zaman ölecek, ne zaman diziden ayrılacak?
Kırmızı Oda Fedai Kimdir? Nazlı’nın Eşi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan ölecek mi? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?
BİM, A101, Carrefour, Şok, Migros Hafta sonu kaça kadar açık?
Sefirin Kızı Sancar ölecek mi? Engin Akyürek diziden ayrılacak mı?
Fenerbahçe'nin derbideki golü ofsayt mı? Ozan Tufan'ın golü ofsayt mı? Hakem yorumcuları ne dedi?
Hasan Can Kaya Ekmek Kapısı çizgi film konusu nedir? Ekmek Kapısı kaç bölüm olacak, ne zaman, nerede yayınlanacak?
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbankası 6 ay ödemesiz krediye basıl başvururum? 10 bin TL kredi şartları nelerdir, kimlere Verilir?
Kardeşlerim dizisinde Erhan karakterini Sabahattin Yakut canlandırıyor
BİM 15 Şubat 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Menajerimi Ara Merve Kimdir? Almila Ada Kaç Yaşında Sevgilisi Var Mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 15 Şubat 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 15 Şubat 2021 Pazartesi
Kanal D canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.