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Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi

Zor dönemler içerisindeyken vatandaşlara en çok lazım olan nakit para için bankalar harekete geçti. Evden çıkma şartı olmaksızın, telefondan yollayacağınız bir SMS ile kredi çekmenize imkan sağlayan Vakıfbank, bu bankalar arasındadır. Kredi performanslarına göre faiz oranlarının değiştiği ve 125.000 TL'ye kadar kredi veren bankanın şartları haberlerimizde.

18 Aralık 2020 Cuma 22:01
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
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Vakıfbank’tan 125 bin TL ihtiyaç kredisi!

Çeşitli kamu bankalarından, vatandaşların rahatlayacağı kredi imkanları sunulmaya devam ediyor. Ekonomi Bakanı’nın değişmesi ile başlayan ve devam eden bu kredi fırsatlarının neler olduğunu merak eden vatandaşlar için Vakıfbank, şubelere gitmeye gerek kalmadan kullanılabilecek kredi fırsatını açıkladı. Yalnızca SMS ile halledilebilen ihtiyaç kredisinin detayları..

Zor dönemlerden geçilen bu zamanlar, vatandaşların en çok paraya ihtiyaçları olan bir dönemdir. Özel bankaların kredi vermeye pek sıcak bakmadığı anlarda kamu bankaları öne çıktı. Yardıma koşan bu kredi imkanları içerisinde Vakıfbank kendini belli etti. En çok kredi veren bankalardan biri olan bu banka, yeni yapılandırdığı düşük faiz oranlı kredi şartlarını açıkladı.

36 ay taksit imkanı sunan kredi, bugün açıklandı. Bu destek kredisini çektikten sonra ödeme konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünen vatandaşlar için, ödeme problemini en uygun ve sıkıntısız şekilde halletmeleri için pek çok seçenek sundu. Şubelere gitmeye gerek kalmaksızın yalnızca SMS atarak başvuru yapılabilen kredi talebine en kısa sürede yanıt vermek için uğraşan Vakıfbank, zor şartlar altında olduğumuz bu dönem için 36 aya kadar vade ve kolay ödeme şansı veriyor.

Kredi çekmek eskisinden daha zor!

Pek çok banka, yaşanılan sıkıntılardan ve Ekonomi Bakanı’nın istifası ile tahmin edilemeyen gelecek konusundan dolayı kredi vermiyor. Kredi sicilleri iyi olmasına rağmen, talep ettikleri krediyi çekmelerine izin vermeyen bankaların olduğu, çoğu vatandaş tarafından söylenmeye başladı.

Vatandaşların daha fazla mağdur olmamaları için Vakıfbank bir adım attı. Zorluklar içinde çırpınan ve bu dönemden fazla etkilenen vatandaşlar için sadece SMS atarak anında başvuru imkanı sunan Vakıfbank, özel bankaların da bu konularda bir şeyler yapmasını bekliyor.

SMS ile kredi başvurusu

Evden çıkamayan vatandaşlar için, sokağa çıkma yasağının oldukça yoğun olduğu bu günlerde SMS atılarak kolayca, dışarıya çıkmaya gerek duyulmadan başvuru yapılabilecek. KREDİ yazıp aralarda boşluk bırakarak T.C kimlik numarası ve maaşınızı 5724’e yazıp yolladığınız taktirde kolaylıkla başvuru yapmış olursunuz.

Gönderdiğiniz mesaj üzerinden banka bir değerlendirme yapıyor. Ardından size verilebilecek olan kullanabileceğiniz maksimum kredi tutarını size yine kısa mesaj yoluyla gönderiliyor. Onay mesajı yolladığınız zaman, Vakıfbank müşterilerine para anında yatmaktadır.

Kredi kampanyasının detayları

Bankanın sunduğu imkanlar dahilinde çekilebilecek kredi miktarı 3.000 TL ile 125.000 TL arasındadır. %1,38’den başlayan düşük faiz oranı ile 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor.

Daha önceki kredi performansınıza göre faiz oranında güncellemeler olabilecektir. Krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar için bu durumdakilere, önceden 20.000 TL’ye kadar olan fırsat yükselişe geçerek pandemi dönemi sebebi ile 125.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Şimdi kullanmaya başladığınız krediyi 2021 yılının şubat ayında ödemeye başlamaktasınız. Anında kredi fırsatı için vakifbank.com.tr adresiniz ziyaret edebilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 22:01
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Anahtar Kelimeler:
Faiz OranlarıKrediVakıfBank
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