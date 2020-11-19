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Vakıfbank'ın 3 ay ertelemeli 125.000 TL'ye kadar kredi kampanyası devam ediyor!

Vakıfbank'ın 3 ay ötelemeli 125.000 TL'ye kadar verdiği kredi kampanyası devam ediyor. Pek çok vatandaşın araştırdığı kampanyada araştırılan konular ise başvuru şartlarının ne olduğu ve başvuruların nasıl yapılacağı olmuştur.

19 Kasım 2020 Perşembe 10:10
Vakıfbank'ın 3 ay ertelemeli 125.000 TL'ye kadar kredi kampanyası devam ediyor!
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Vakıfbank 3 ya geri ödemesiz düşük faize sahip 12.500 TL kredisini vermeye devam ediyor. 36 ay vade seçeneği bulunan kredi için aynı zamanda esnek taksitlendirme yöntemi de bulunuyor.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Vakıfbank’ın 3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi pandemi nedeni ile SMS başvurusu almaktadır. SMS ile yapılmak istenen başvurularda KREDİ yazarak boşluk bırakıp T.C. kimlik numarası ve aylık gelir yazılarak 5724’e kısa mesaj göndermek yeterli olacaktır.

Vakıfbank kredi hesaplaması ve ödeme planları


3 ay ödemesiz 36 ay vadeli 125.000 TL’ye kadar verilen Vakıfbank ihtiyaç kredisi ödeme planları;

  1. Her ay eşit taksitli olarak
  2. Her ay artan taksitli olarak
  3. Her ay azalan taksitli olarak
  4. 3 ay geri ödemesiz ve geri kalan aylarda eşit taksitli olarak
  5. 3 ayda bir eşit taksitli olarak
  6. Son taksit ödemesi balonlu ödeme olarak
  7. Değişken taksitli olarak geri ödeme imkanları veriliyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizleri

Vakıfbank tarafından sunulan 3 ay ertelemeli kredi faiz oranı %1,38 olarak belirlenirken şartları sağlayamayan vatandaşlar bu krediden %1,44 ile faydalanabilecek.

Tüm bu faiz oranlarına ek olarak aynı zamanda %0,5 + BSMV masrafları da vatandaşlar tarafından karşılanmak zorunda.

Kredi başvuru şartları nelerdir?

Banka tarafından yapılan açıklamalarda başvurular direkt olarak değerlendirilecek. Aynı zamanda genel banka faizlerinde yapılan indirimler konusunda faiz oranları kredi sahipleri tarafından tekrar güncellenebilecek. Kefil her şube için aranmasa da bazı şubeler kefil şartı koşmaktadır. Ayrıntılı bilgi almak için gidilmek istenen şube aranarak bilgi alınmalıdır. Aynı zamanda taksit ödemelerini düzgün yapan vatandaşlar banka tarafından incelenecek ve kredi ödemesi son bulduktan sonra özel kampanyalar vatandaşlara aktarılacak.



Son Güncelleme: 19.11.2020 10:10
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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank3 Ay Ertelemeli Kredi
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