Vakıfbank ve Halkbank’tan Sicili Bozuklara Kredi veya Kredi yapılandırma

Pandemi süreci ile birlikte birçok konuda sıkıntı yalanılan ülkemizde, maddi anlamda da sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu konuda çeşitli destekler veren devlete en büyük yardımı kamu bankaları yapmıştır. Bu bankalar uygun faiz oranları ve ertelenen kredi borçları sayesinde vatandaşa derin nefes aldırmıştır. Bu konuda yeni bir kampanya hazırlığında olan Halkbank ve Vakıfbank, vatandaşlara kredi kartı verirken daha esnek davranacak.

Halkbank Paraf kredi kartı başvurusu

Kredi notu yüzünden bankalardan kredi kartı alamayan vatandaşlara kredi kartı notu veya banka sicillerine bakılmadan kredi kartı verilecek. Kredi kartı sahibi olmak isteyenlerden maaşlarını da kendi bankalarından çekmelerine halinde kredi kartı vereceğini açıklayan iki kamu bankası, maaşlarını kendi bankalarından almaları halinde kredi kartı vereceklerini açıkladı.

Kredi notu düşük olanlara kredi kartı imkanı sunan Halkbank, bu kartı almak isteyenlerin kendi bankalarından maaşlarını almalarını talep ediyor. Bu şartı yerine getiren kişiler Halkbank kredi kartı başvurusu yaparak kredi kartı alabiliyor. Kişinin banka sicilinden dolayı düşük limitli verilen kartın limiti başvurulması halinde yükseltilebiliyor. Paraf Kredi kartı sahibi olmak isteyenler mobil bankacılıktan, intenet bankacılığından veya tüm Halkbank şubelerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Vakıfbank World kredi kartı başvurusu

Kredi sicili kötü olan kişilere en fazla 2000 TL limitli kredi kartı veren Vakıfbank, bu kartı World olarak vermektedir. Birçok alışverişte kolaylık sağlayan kart, kişilerin nakit sıkışıklığında ise ATM’ler yardımıyla anında nakit avans sağlamaktadır. World kart sahibi olmak isteyen kişiler mobil bankacılık, intenet bankacılığı ve tüm Vakıfbank şubelerine başvuru yapabilmektedir. Kişilerin başvurularına anında cevap verilmektedir. Olumlu cevap alan kişiler kısa süre içerisinde kredi kartlarına kavuşmaktadır. Ayrıca banka spor tutkunu müşterilerine taraftar kartı olarak da kredi kartı vermektedir. Kredi kartına başvurmak isteyenlerde istenen tek şart kişinin maaşını Vakıfbank üzerinden almasıdır.