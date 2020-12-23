Vakıfbank ve Halkbank 3 ay ertelemeli yeni yıl kredi kampanyası

Kamu bankaları, koronavirüs salgını sürecinde ekonomik sorun yaşayan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Vakıfbank ve Halkbank, vatandaşlara müjdeli haberi vererek 3 ay ertelemeli yeni yıl kredisini açıkladı.

Vakıfbank’tan yeni yıl kredisi

Vakıfbank memurlara, kadrolu işçilere ve emeklilere 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade seçeneği ile 125.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredide ödeme seçenekleri ise şunlar:

Aylık eşit taksitli

Artan taksitli

Azalan taksitli

Değişken taksitli

3 ayda bir eşit taksitli

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli

Son taksit balon ödemeleri

Vakıfbank yeni yıl kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank’ın sunduğu kredi kampanyasına başvurmak için banka şubelerine gidebilir ya da SMS ile kolayca işleminizi tamamlayabilirsiniz. SMS ile başvurmak için aralarında boşluk bırakarak ‘’Kredi, T.C kimlik numarası, aylık gelirinizi’’ yazıp 5724’e kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Vakıfbank yeni yıl kredisi önek ödeme planı

Kredi tutarı Vade Faiz oranı Aylık taksit Toplam ödeme 10.000 TL 12 ay %1,79 1.551,51 TL 11.648,64 TL 30.000 TL 24 ay %1,79 3.014,25 TL 39.248,53 TL 50.000 TL 36 ay %1,79 4.235,45 TL 73.120,94 TL 100.000 TL 36 ay %1,79 4.017,14 TL 144.617,01 TL 125.000 TL 36 ay %1,79 10.588,61 TL 182.802,48 TL

Halkbank yeni yıl kredisi

Halkbank, vatandaşların bireysel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 3 ay ertelemeli, %1,77 faiz oranları ile 10.000 TL’ye kadar kredi veriyor. Kredi için ödeme seçenekleri aylık eşit taksit, artan taksitli, azalan taksitli ve 3 ayda bir eşit taksitli olarak belirlenmiştir.

Halkbank’ın kredi kampanyasına başvurmak için en yakın Halkbank şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank ihtiyaç kredisi önek ödeme planı