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Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!

VakıfBank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor. İşte detaylar ve başvuru şartları…

26 Ocak 2022 Çarşamba 05:01
Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
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VakıfBank emekli kredisi ne oluyor?

Vakıfbank emekli kredisi, kendi bankasında emekli maaşı alan müşterilere verilen, ihtiyaç olduğunda kullanılabilen, uygun faiz oranları uygulanan bir ihtiyaç kredisidir. Kredi kullanacak olan emekli müşterilerin düşük faizler ile bu kredileri almaları için emekli maaşlarını bankadan almaları gerekmekte. Vakıfbank emekli kredisi 200.000 TL’ye dek şube yetkisinde onay alarak veriliyor. 200.000 TL’nin üstünde kredi almak isteyenler ise 36 ay vadeye kadar ipotekli kredi alabiliyorlar.

VakıfBank emekli kredisi başvuru

VakıfBank emekli kredisine iki ayrı şekilde başvuru yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen müşteriler, emekli maaşlarını VakıfBank’tan alıyorlarsa, maaşlarına uygun olan krediyi intenet ortamında da kullanma hakkına sahipler.

İntenet üzerinden aynı zamanda bankanın resmi intenet sitesine giriş yapılarak da başvuru formunu doldurup işlem yapılabiliyor.

Krediye başvuracak emekli müşteri, maaşını bu bankadan almıyorsa en yakın şubeye gidip oradan kredi başvurusu yapmalıdır. Kredi başvurusunun ardından değerlendirme olumlu olursa krediyi kullanmak için müşterinin maaşını bankaya taşıması gerekiyor. Krediye başvuru yapıldığında aynı zamanda diğer bankalara olan kredi borçları da kapanmış olacak.


Son Güncelleme: 26.01.2022 20:45
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Anahtar Kelimeler:
VakıfBankEmekliKredi
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